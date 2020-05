Rejestrowała nieistniejące dzieci i wypłacała sobie 500 Plus. Urzędniczka ukradła 1,3 miliona złotych

Jedna z urzędniczek odpowiedzialnych za wypłatę zasiłków, zapomóg czy 500+ pieniądze przelewała na… swoje konto. W ten sposób wyprowadziła z funduszy społecznych 1,3 miliona złotych.

Do skandalicznego procederu dochodziło w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie w woj. świętokrzyskim. Kobieta była odpowiedzialna za przygotowywanie wypłacania świadczeń socjalnych.

Oszustwo polegało na wprowadzaniu do systemów elektronicznych fałszywych danych. Kobieta rejestrowała nieistniejące dzieci istniejącym rodzinom. Przyznane na tej podstawie pieniądze przekazywała na swoje konto bankowe. Proceder trwał od 2012 roku.

Kobieta przelewała sobie pieniądze z tytułu zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, a od 2016 roku z 500+. Środki trafiały do ok. 100 osób, które nigdy nie złożyły wniosku. Urzędniczka ukradła w sumie 1,3 mln zł.

Sprawa wyszła na jaw, gdy w Ośrodku Pomocy Społecznej zmieniła się kierowniczka. Zauważyła nieprawidłowości, poinformowała wójta, a ten przeprowadził kontrolę.

Dorota K. została zatrzymana 12 maja. 40-letnia kobieta przyznawała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Trafi do aresztu na 3 miesiące. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: TVP3 Kielce