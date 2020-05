Dalszy ciąg „afery Kazika”. Po unieważnieniu piątkowego notowania Listy Przebojów Trójki i wzajemnym przerzucaniu oskarżeń, dyrekcja Programu Trzeciego postanowiła powtórzyć głosowanie słuchaczy. Przeprowadzony ma być także audyt, bowiem zastrzeżenia budzi zdecydowana większość ostatnich zestawień.

Szefostwo Radiowej Trójki zapowiedziała audyt Listy Przebojów z ostatnich lat. Ma także powstać regulamin audycji. Dyrekcja Polskiego Radia przekonuje, że z danych wynika, że to nie piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój” powinna wygrać ostatnie notowanie.

– Nie ukrywam, że jestem zszokowana tymi ustaleniami i tym, do czego dotarliśmy. Te kwestie będziemy jeszcze dogłębnie wyjaśniać – mówiła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Z kolei zawieszony dziennikarz muzyczny Bartosz Gil przekonywał, że dyrektor Trójki nakazał usunięcie piosenki z anteny.

Wątpliwości dyrekcji budzi jednak sposób usuwania generowanych sztucznie głosów, które wykluczali dziennikarze pracujący przy audycji. Po wysłaniu głosów przez internautów zajmował się tym zastępca Marka Niedźwieckiego. Według władz radia, po takim zabiegu moderatora Kazik wskoczył na 1. miejsce, a Szymoniak – który miał dostać najwięcej głosów – spadł na 6. Gil twierdzi jednak, że Kazik miał ogromną przewagę głosów. „Przy czterocyfrowej liczbie oddanych głosów dopatrzyłem się pięciu, których bym nie uwzględnił. Jej przewaga nad kolejną była ogromna i dawno już niespotykana” – zapewnił w liście do szefa Trójki Tomasza Kowalczewskiego.

Jak się okazuje, wątpliwości władz Polskiego Radia budzi nie tylko piątkowe notowanie, lecz także 16 z ostatnich 20 zestawień, podczas których „moderator dokonywał ręcznych ingerencji już po etapie odjęcia głosów uznanych za fałszywe”.

Trójka postanowiła również, że na stronie pojawi się nowe notowanie Listy Przebojów. Słuchacze będą mogli głosować na piosenkę Kazika.

– Na Kazika słuchacze będą mogli głosować, ale zgodnie z systemem, a więc z tego miejsca, na którym on powinien być. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że teraz przez to najbliższe notowanie ta piosenka i tak siłą rzeczy będzie na pierwszym miejscu. Jeżeli taka będzie wola słuchaczy: bardzo proszę. Ale to właśnie my nie dopuścimy do cenzurowania głosów naszych słuchaczy – stwierdziła Kamińska.

