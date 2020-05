Włoski rząd Giuseppe Conte’go zatwierdził w środę amnestię dla ok. 600 tys. nielegalnych imigrantów. Były wicepremier i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini oskarżył centrolewicę, że stawia interesy przybyszów z Afryki przed Włochami.

Włoska koalicja rządząca od tygodni nie mogła dojść do porozumienia. Jednak minister rolnictwa i leśnictwa Teresa Bellanova z Partii Demokratycznej, podpisując projekt proimigranckiej ustawy, publicznie popłakała się z radości, niczym Hołownia nad konstytucją. Wcześniej polityk zagroziła, że zrezygnuje z funkcji w rządzie, jeśli władze nie uchwalą amnestii dla nielegalnych imigrantów.

Io non do colpe a #Salvini perché non conosce la fatica che provano alcuni braccianti di non sentirsi niente. La sua colpa è quella di non cercare nemmeno di comprendere quanto a quelle persone invisibili e senza voce sia importante riconoscere dignità@OttoemezzoTW, @La7tv pic.twitter.com/e9WNT3u6zp — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) May 14, 2020

Decyzję rządu ostro skrytykował Matteo Salvini.

– Rząd ogłosił amnestię dla nielegalnych migrantów w czasie, gdy liczba przybyłych wzrosła o 350 procent. 136 osób wylądowało na Lampedusie tylko dziś wieczorem. Włochy jako obóz dla migrantów? Nie, dziękuję – stwierdził lider Ligi.

– Widzieliśmy minister wołającą o prawa imigrantów. A ja mówię wam, że przejmuje się nimi zamiast włoskimi obywatelami znajdującymi się w tarapatach. Niniejsza ustawa jest skierowana nie tylko do osób, które miały pracę, ale także do osób ubiegających się o azyl, których wnioski zostały odrzucone. A co z rolnictwem, problemami włoskich rodzin i leczeniem tysięcy imigrantów? – podkreślał polityk.

– Wcześniej czy później Włosi powrócą, aby wyrazić zdanie w głosowaniu i będą mogli wybrać przyszłość inną niż obecna, a my przygotowujemy się do tego – skwitował.

🔴 Il governo annuncia una sanatoria per clandestini, e gli sbarchi aumentano (+350%). Stanotte a Lampedusa altri 136 arrivi.

Italia campo profughi? NO, grazie. pic.twitter.com/1QCizOfZpN — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 5, 2020

Ustawa spotkała się także z krytyką ze strony konserwatywnych narodowców.

– Setki, a może tysiące Włochów płakały, być może nocą, potajemnie przed swoimi dziećmi, zmiażdżone desperacją z powodu utraty wszystkiego lub ze strachu przed utratą wszystkiego. Pomoc dla nich nigdy nie nadeszła – mówiła szefowa partii Bracia Włosi, Giorgia Meloni.

Źródła: Dziennik Narodowy/Twitter