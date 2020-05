Cejrowski wprost o Billu Gatesie, 5G i czipach w Polsce [VIDEO]

W najnowszym odcinku „Studia Dziki Zachód” Wojciech Cejrowski odniósł się do obecności Billa Gatesa w Polsce. Publicysta jest przekonany, że „filantrop” stanie się „orędownikiem czipa”.

– Ktoś postanowił, żeby się doskonały kryzys nie zmarnował – mówił o pandemii Wojciech Cejrowski. – Nie twierdzę, że to jest nierealny wirus i że go nie ma, tylko media oraz pewne kręgi polityczne teraz próbują skorzystać z tej okazji – dodał.

Publicysta odnotował również, że zwolennik depopulacji, i jednocześnie sponsor szczepionek, wkracza ze swoimi pieniędzmi do Polski.

– Teraz na temat Billa Gatesa znalazłem, że on zainwestuje w Polsce 4 mld dolarów. Miliard dolarów chce zainwestować w otworzenie swojej firemki. Co to oznacza dla Polski? Ogromny nacisk na 5G, ogromny nacisk na szczepionki, ogromny nacisk na aplikacje szpiegowskie tego pana – czyli kenkarta taka, która będzie wpuszczać do sklepu lub nie wpuszczać – i ogromny nacisk na drony – podsumował.

– No i czip nam będzie wmuszał też. Założę się z każdym o wszystko, że Bill Gates będzie orędownikiem tego czipa – dodał Cejrowski.

Publicysta powołał się na znalezioną w sieci informację, że powstała „firma, która dokładnie tym się zajmuje”.

– Do tego została powołana, zarejestrowana firma, która ma wszczepiać mikroczip między kciukiem a palcem wskazującym. 20 lat temu mówiło się o tym „znak szatana” i to była klasyczna teoria spiskowa. Zaczipują całą populację świata, żeby wiedzieli dokąd chodzisz, gdzie chodzisz, żebyś musiał płacić z tego czipa, żeby wszystko o twoim zdrowiu wiedzieli. Ten czip na razie – mówią – ma monitorować różne dobre rzeczy. Chcemy wiedzieć czy masz cukrzycę i w jakim stopniu jest rozwinięta, żebyś sobie mógł zadać insuliny odpowiednie ilości. Chcemy wiedzieć, które szczepionki sobie wszczepiłeś, widzieć twój COVID i ten czip ci w życiu pomoże – stwierdził.

– Ta firma już jest w Polsce – podkreślił Wojciech Cejrowski.

