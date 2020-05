Marihuana może być pomocna w walce z COVID-19. Tak sugerują wstępne badania

Naukowcy z Kanady twierdzą, że marihuana może zapobiegać COVID-19. Konkretnie chodzi o wyciągi z konopi indyjskich.

Skąd takie wnioski? Wstępne badania potwierdzają na ten moment, że wyciągi z dużą zawartością kannabidiolu (CBD) niektórych z odmian konopi siewnej (Cannabis sativa L.) mogą obniżyć liczbę receptorów ACE2 aż o 73 proc.

To właśnie receptory ACE2 pomagają koronawirusowi zagnieździć się w płucach. Ograniczenie ich liczby może efektywnie zmniejszyć ryzyko infekcji patogenem.

Obecnie naukowcy z University of Lethbridge w Calgary badają 400 różnych szczepów marihuany. Wstępne wyniki są obiecujące, jednak badania mogą nie zostać dokończone. Wszystko przez problemy z funduszami. Chodzi o to, że w dużej części państw marihuana wciąż jest nielegalna. Ten fakt odstrasza inwestorów.

M.in. dlatego miejsce przeprowadzania badań jest nieprzypadkowe. W Kanadzie bowiem palenie i kupowanie licencjonowanych wyrobów z marihuany jest legalne.

– Potrzeba dalszych badań, by zrozumieć czy to CBD, THC (czynnik psychoaktywny marihuany), czy może ich kombinacja obniżają liczbę receptorów – wyjaśnia badacz, dr Igor Kovalchuk w dzienniku „Calgary Herald”. – Gdy zmniejsza się liczba receptorów, zmniejsza też ryzyko infekcji – dodaje.

Z poprzednich doświadczeń wiadomo na pewno, że kannabidiol ma właściwości przeciwzapalne. Co więcej, podawanie go nie oznacza od razu upośledzania funkcji umysłowych czy motorycznych pacjenta.

Obecnie prowadzone w Kanadzie badania dotyczą zapobiegania infekcjom koronawirusa w płucach, jelitach i ustach.

PiS nie zgadza się na hodowlę konopi. Wolą ściągać zza granicy

W Polsce marihuana jest legalna do celów leczniczych. Rząd PiS nie zgadza się jednak na to, by mogli ją hodować polscy rolnicy. W dobie kryzysu i suszy mogłoby to być zbawienne dla ich budżetów domowych.

Obecnie leki wytwarzane z konopi ściągamy zza granicy – środowisko Konfederacji twierdzi, że niepotrzebnie dajemy zarabiać obcym. Argument ten nie trafia jednak do rządzących.

Partia KORWiN, wolnościowe skrzydło Konfederacji, opowiada się za całkowitą legalizacja marihuany – również do celów rekreacyjnych. Przeciwnego zdania jest nacjonalistyczne skrzydło tego prawicowego bloku, m.in. Ruch Narodowy.

Źródło: focus.pl, nczas.com