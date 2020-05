„Miliard złotych łapówki dla ministra zdrowia”. Kandydat na Prezydenta Polski UJAWNIA sensacyjne informacje

Kandydat na prezydenta RP prof. Mirosław Piotrowski z Ruchu Prawdziwa Europa zaszokował w wywiadzie dla Mediów Narodowych. Polityk odniósł się do zeznania majątkowego Łukasza Szumowskiego. Przy tej okazji wyjawił kulisy rozmowy z jednym z byłych ministrów zdrowia, który miał otrzymać propozycję wartej miliard zł łapówki.

W środę Łukasz Szumowski złożył korektę do oświadczenia majątkowego, z którego wynika, że nie miał nieco ponad 1 tys. zł tylko 34 tys. Według Mirosława Piotrowskiego to niewielka różnica.

– Jeśli popatrzymy na ministrów czy koncerny farmaceutyczne, bądź kwoty, które pojawiają się chociażby przy zakupie masek… bo to są milionowe kwoty, jak czytam w mediach (….). Przewijają się tam kwoty kilku milionów złotych. To w tej perspektywie ta „drobna” korekta wydaje się dość groteskowa – stwierdził.

– Każdy minister zdrowia jest pod ostrzałem firm farmaceutycznych i tutaj dysponuje się ogromnymi środkami finansowymi. Dla przykładu tylko podam, abstrahując od tego oświadczenia majątkowego, że rozmawiałem kiedyś z ministrem zdrowia, który już przestał być ministrem. Chcieli go pozyskać znowu. A on absolutnie nie chciał iść. Nacisk był bardzo poważny. I on mi mówi: „Słuchaj, gdzie można zmieścić miliard złotych łapówki? Gdzie byś to pomieścił?” – ujawnił kandydat na prezydenta.

– Zwracam uwagę na to, jak wielkie środki są przeznaczane przez firmy farmaceutyczne, żeby obsłużyć ludzi – podkreślił.

Piotrowski nie chciał powiedzieć, który minister dostał propozycję tak gigantycznej łapówki. Zapewnił jednak, że jeszcze o tym opowie.