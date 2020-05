Jacek Kurski ponownie zostanie prezesem TVP. Trwa głosowanie Rady Mediów Narodowych

Jak donosi portal „Wirtualne Media” Jacek Kurski ma wrócić na stanowisko prezesa Telewizji Polskiej. Przypomnijmy, że jego dymisja miała być warunkiem Andrzeja Dudy przed podpisaniem ustawy przekazującej dodatkowe 2 miliardy złotych rocznie na TVP.

Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański ogłosił głosowanie nad powołaniem Jacka Kurskiego do zarządu Telewizji Polskiej. Kurski miałby być czwartą osobą w zarządzie, obecnie w jego skład wchodzą trzy osoby.

Członkowie Rady Mediów Narodowych mają dwa dni na decyzję, czy Jacek Kurski wróci do zarządu TVP, a także zostanie ponownie prezesem „reżymówki”. To właśnie Czabański dał członkom rady dwa dni na głosowanie korespondencyjne w tej sprawie. Sam – jak przyznał – zagłosował już za.

Przypomnijmy, że Jacek Kurski był prezesem Telewizji Polskiej w okresie od stycznia 2016 do początku marca 2020 roku, kiedy to Prezydent Andrzej Duda miał domagać się jego dymisji. Był to warunek dla podpisania ustawy o wypłaceniu w sumie dodatkowych 10 miliardów złotych dla TVP.