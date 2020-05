Kaczyński daje Szumowskiemu certyfikat uczciwości. „Pomogli polskiemu społeczeństwu i na pewno uratowali bardzo wielu ludzi od śmierci”

Jarosław Kaczyński w ostatnich tygodniach bardzo rzadko zabiera głos na jakikolwiek temat. Robi to dopiero w momencie, gdy sytuacja robi się nieciekawa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w oświadczeniu, stylizowanym na wywiad, przekazanym Polskiej Agencji Prasowej, postanowił stanąć w obronie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Nad Szumowskim zbierają się czarne chmury. Wszystko przez coraz mocniejsze oskarżenia w jego kierunku o nieprawidłowości. Jedna sprawa dotyczy zakupu przez ministerstwo zdrowia masek od jego znajomego, instruktora narciarstwa za 5 mln zł. Masek, które jak się okazały, nie miały odpowiednich certyfikatów jakości.

Kolejna wątpliwość dotyczy firmy OncoArendi, którą zarządza brat ministra, Marcin Szumowski. Za rządów PiS-u spółka dostała łącznie 140 mln zł dotacji. Część opinii publicznej sugeruje, że to przez wzgląd na znajomości, choć póki co nic takiego nie udowodniono.

Kaczyński broni Szumowskiego

Wobec nasilających się w ostatnich dniach oskarżeń, głos w sprawie zabrał sam Kaczyński. – Szumowski zrobił dla Polski bardzo wiele dobrego w tym bardzo trudnym czasie. Ma miejsce atak na człowieka, który stał się ikoną skutecznej walki z koronawirusem – powiedział PAP Kaczyński.

– To jest coś, co się dzisiaj określa hejtem. To atak na człowieka, który rzeczywiście stał się ikoną skutecznej walki z koronawirusem. Wystarczy porównać to, co dzieje się w Polsce, z tym co dzieje się w krajach na zachód i na południe od naszych granic – kontynuował prezes PiS.

O spółce OncoArendi mówi tak: – Rzeczywiście jest tak, że brat ministra prowadzi firmę badawczą związaną z przedsięwzięciami medycznymi i ta firma uzyskiwała granty z NCBR. Żeby było jasne – Szumowski jako wiceminister nie miał nic wspólnego z NCBR. Powiadomił, że może to być traktowane jako konflikt interesów i nie podejmował żadnych decyzji związanych z NCBR. Funkcje jakie pełnił i pełni minister Szumowski na pewno nie pomogły firmie jego brata. W okresie rządów Platformy Obywatelskiej ta firma otrzymała znacznie więcej dotacji. To są bardzo duże różnice. Mówienie tu o jakichkolwiek nadużyciach jest śmiechu warte – uważa Kaczyński.

"W okresie rządów Platformy Obywatelskiej ta firma otrzymała znacznie więcej dotacji" – stwierdził Prezes prezesów.

To ciekawe, bo Oncoarendi Therapeutics powstało w styczniu 2017. A Szumowski Investments – w sierpniu 2015. — Łukasz Maziewski (@jodynaa) May 20, 2020

O felernych maseczkach natomiast tak: – Świetnie pamiętam, gdy pojawiało się zagrożenie braku środków w szpitalach. Wtedy trzeba było za wszelką cenę zdobywać wszystko co można. Nikt nie byłby wtedy w stanie powiedzieć: „Nie kupujemy”. I niestety zdarzały się oszustwa, bo maseczki były zrobione z niewłaściwego materiału. Wszystko dalej było zgodne z prawem. Zażądano zwrotu pieniędzy, albo dostarczenia właściwych maseczek.

Kaczyński: uratowali wielu ludzi od śmierci

Prezes PiS uważa, że ataki na zarówno na ministra, jak i prezydenta Andrzeja Dudę, to brutalna gra polityczna ze strony opozycji. A wszystko przez słabe sondaże. Gdyby były lepsze, to – rzekomo – tematu by nie było.

Łącząc wątki Szumowskiego i Dudy, prezes PiS opowiada tak: – To jest część tej samej kampanii, która ma obrzydzić ludzi, którzy pomogli polskiemu społeczeństwu i na pewno uratowali bardzo wielu ludzi od śmierci.

Kaczyński zapewnia, że minister Szumowski ma jego pełne poparcie. – Uważam, że zrobił dla Polski bardzo wiele dobrego w tym bardzo trudnym czasie. I jeszcze przed wybuchem epidemii, przed tymi atakami, wiedziałem, że jego sytuacja majątkowa i materialna jest nie taka, jaką niektórzy próbują mu przypisać. Tylko nieporównywalnie bardziej skromna – zakończył.