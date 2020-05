Zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji, tegoroczne matury rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty – 16-18 czerwca. Szkoły już rozpoczęły przygotowania do egzaminów w czasach zarazy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowały listę procedur, jakie musi wdrożyć każda placówka. Szkoły muszą zapewnić m.in. środki dezynfekcyjne przy wejściu do sal egzaminacyjnych i zachowanie dystansu pomiędzy uczniami. Noszenie maseczek będzie obowiązywało jedynie w drodze do szkoły i na korytarzach.

– W momencie, w którym młody człowiek siada przy stoliku, może maseczkę zdjąć. Jest jednak możliwość pisania egzaminu w maseczce – mówił Marcin Smolik, dyrektor CKE.

Dyrektorzy szkół mają jednak obawy związane z nową sytuacją. – Boimy się tego, czy w czasie egzaminów nie będzie się trzeba stosować do wytycznych, mówiących o tym, że jeden z uczniów zacznie kaszleć. Ktoś może zasłabnąć. Wtedy cały egzamin może być przerwany – mówił Bogusław Kołcz, dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu.

Szkoły mają przygotować także specjalne pomieszczenie, w którym w razie potrzeby będzie można odizolować osobę, u której wystąpią podejrzane objawy. Szkoły mają mieć także zapewnioną szybką pomoc służb medycznych i sanitarnych. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak zaapelowała do szkół, by nie zakładały najgorszych scenariuszy i stosowały się do zaleceń.

Tegoroczne matury rozpoczną się 8 czerwca. Egzamin będzie przeprowadzany wyłącznie w formie pisemnej. Sesja maturalna potrwa do 29 czerwca. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się natomiast od 22 czerwca do 9 lipca. Dla osób, które nie będą mogły przystąpić do matur w czerwcu przewidziano dodatkową sesję od 8 do 14 lipca.

Egzaminy ósmoklasistów potrwają od 16 do 18 czerwca. Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli wówczas przystąpić do egzaminu, będą go pisać w drugim terminie w dniach 7-9 lipca.

Źródła: radiokrakow.pl/nczas.com