Jacek Kurski cieszy się, że TVP wygrała „pojedynek filmów o pedofilii w telewizji”. Marketing na tragedii dzieci strategią powracającego prezesa? [FOTO]

Jacek Kurski, który – jak donosi portal „Wirtualne Media” – ma wrócić na stanowisko prezesa Telewizji Polskiej, zamieścił na Twitterze niesmaczne zestawienie. „Były” polityk cieszy się, że TVP wygrała „pojedynek filmów o pedofilii w telewizji”.

„Pojedynek filmów o pedofilii w telewizji linearnej: 20.05. Nic się nie stało (TVP1) 3,5 mln; Debata po filmie 2,6 mln.

21.05. Zabawa w chowanego (TVN) śr 1,9 mln.” – cieszy się na Twitterze Jacek Kurski.

Poniżej rzeczony wpis. Print screen, a nie link, bo możliwe, że gdy Kurski zrozumie co zrobił, to wpis usunie:

Czy to był jakiś wyścig na filmy o pedofilii? Bracia Sekielscy wprowadzili „modę na pedofilię” i trzeba było jakiś film zrobić? Budowanie marketingu na tragedii dzieci jest co najmniej niesmaczne.

Duda naprawdę nic już nie znaczy? Kurski wraca, pomimo umowy z prezydentem

Jak donosi portal „Wirtualne Media” Jacek Kurski ma wrócić na stanowisko prezesa Telewizji Polskiej. Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański ogłosił głosowanie nad powołaniem Jacka Kurskiego do zarządu Telewizji Polskiej. Kurski miałby być czwartą osobą w zarządzie, obecnie w jego skład wchodzą trzy osoby.

Członkowie Rady Mediów Narodowych mają dwa dni na decyzję, czy Jacek Kurski wróci do zarządu TVP, a także zostanie ponownie prezesem „reżymówki”. To właśnie Czabański dał członkom rady dwa dni na głosowanie korespondencyjne w tej sprawie. Sam – jak przyznał – zagłosował już za.

Przypomnijmy, że Jacek Kurski był prezesem Telewizji Polskiej w okresie od stycznia 2016 do początku marca 2020 roku, kiedy to Prezydent Andrzej Duda miał domagać się jego dymisji. Był to warunek dla podpisania ustawy o wypłaceniu w sumie dodatkowych 10 miliardów złotych dla TVP.