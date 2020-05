Kolejne aresztowania pedofilów w Wielkiej Brytanii. 27 zwyrodnialców za kratkami

Policja aresztowała 27 mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa seksualne wobec dzieci za pomocą internetu. Większość z nich pochodzi z Pakistanu.

Aresztowani mają od 16 do 57 lat. Policja przejęła również 60 urządzeń, za pomocą których dewianci nawiązywali w sieci kontakt z dziećmi, i na których była dziecięca pornografia. Ofiarą zboczeńców paść miało 26 dzieci.

Bradford to jedno z tych miast Wielkiej Brytanii gdzie działały gangi imigrantów pedofilów i gdzie częściej niż gdzie indziej dochodzi do przestępstw seksualnych wobec dzieci.

– Operacje jak ta pokazują, że poważnie podchodzimy do seksualnego wykorzystywania dzieci w Bradford i że podejmiemy działania przeciwko przestępcom i ochronimy dzieci, które próbowali wykorzystać – mówi główny inspektor Alan Weekesw rozmowie z Breitbart London.

Policjant apeluje do rodziców, by w czasach pandemii, kiedy dzieci spędzają więcej czasu w domach, szczególnie zwracali uwagę na to jak używają internetu i z kim się kontaktują za pomocą sieci. W marcu unijny Europol ostrzegał, że łowcy seksualni będą próbować wykorzystać pandemię koronawirusa, aby uwodzić dzieci w Internecie, ponieważ młodzi ludzie spędzają więcej czasu w domu i przy komputerze. Europol stwierdził, że dochodzenia wyraźnie wskazują na „zwiększoną aktywność online osób poszukujących materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci”.

W 2018 r. śledztwa wykazały wykazały, że zamieszkiwane w znacznej mierze przez imigrantów Bradford było „centrum” wykorzystywania dzieci, a gangi przestępcze wykorzystywały je do handlu narkotykami, seksu i innych przestępstw. Raport wykazał, że ofiarami gangów pedofilów stało się 471 dzieci.

Spośród 347 dzieci, które było wykorzystywanych seksualne, 203 było białymi Brytyjczykami. Raport wykazał również, że ponad 60 procent podejrzanych o przestępstwa pochodziło z Pakistanu.