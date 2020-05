U jednej z zakażonych pacjentek wyizolowano koronawirusa z łez. Kilkanaście dni wcześniej kobieta miała zapalenie spojówek. Podczas gdy SARS-CoV-2 nie był już wykrywalny w próbkach wydzieliny z nosa, wciąż pozostawał obecny w wymazach z oczu.

– Wspomniana pacjentka miała objawy zapalenia spojówek, występujące niekiedy w przebiegu COVID-19. Wymazy pobierane z jej oczu zawierały wirusa – nawet kilkanaście dni po ustąpieniu dolegliwości ocznych. Wirus był obecny w wymazach z oczu, nie będąc już wykrywanym w badanych próbkach wydzieliny z nosa pacjentki. Prawdopodobnie powiela się on w spojówce oka. Łzy potencjalnie stanowią materiał zakaźny – mówił prof. Jerzy Szaflik, szef Centrum Mikrochirurgii Oka Laser oraz Centrum Jaskry w Warszawie.

Jak dodał, zapalenie spojówek może być jednym z objawów COVID-19, jednak jest to najrzadszy symptom. Według WHO występuje on u zaledwie 0,8 proc. chorych. Mimo tego pojawiają się doniesienia o zakażeniach personelu medycznego drogą oczną. Zdaniem prof. Szaflika okuliści powinni zatem nosić pełny strój ochronny, włącznie z ochroną oczu.

– Okuliści powinni stosować, poza fartuchem jednorazowym i maseczką, gogle lub przyłbice oraz specjalną osłonę na lampę szczelinową oddzielającą twarze pacjenta i lekarza podczas badania. Należy zrezygnować z badań ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą air-puff (z użyciem podmuchu powietrza), które może zwiększać ryzyko zakażenia drogą kropelkową i przez łzy – przekonywał.

W rozmowie z „Super Expressem”, prof. Szaflik odniósł się także do pytania, czy noszenie soczewek zwiększa ryzyko zakażenia koronawirusem. – Teoretycznie tak, ale nie mamy potwierdzonych przypadków zakażenia tą drogą. W ocenie ekspertów PTO takie ryzyko jest minimalne. Niemniej, nosząc soczewki należy przestrzegać zaleceń higienicznych. Można dodatkowo dezynfekować od zewnątrz pojemnik i dłonie przed myciem – wyjaśnił ekspert.

Źródło: se.pl