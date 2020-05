Wytwórnia bomb u faszystów z Antify. Policja dokonała rajdu na ich paryską kwaterę główną

Francuska policja po najeździe na kryjówkę faszystów z z Antify odkryła wytwórnię bomb. Aresztowano cztery osoby.

Do akcji policji doszło w na przedmieściach Paryża w Bagnolet. Miejsce uchodziło za kwaterę paryskich faszystów z Antify. Na miejscu znaleziono dziesiątki koktajli Mołotowa, materiały wybuchowe i zapalniki. Na ścianach były graffiti „Welcome to our Paris HQ Antifa75” – „Witamy w naszej Kwaterze Głównej paryskiej Antify75”, oraz hasła nawołujące do zabijania policjantów – informuje dziennik „Le Point”.

Aresztowano 4 osoby. Wśród zatrzymanych był 30-letni mężczyzna i 29-letnia kobieta. Mężczyzna znamy był już policji z powodu przestępstw z użyciem przemocy. Dwóch terrorystów aresztowano wcześniej i to u nich znaleziono materiały wybuchowe i koktajle Mołotowa.

Całej czwórce postawiono zarzuty „uczestnictwa w grupie przestępczej mającej dokonywać czynów z użyciem przemocy” oraz produkcji bomb i materiałów wybuchowych.

To kolejne miejsce w Europie, gdzie wykryto wytwórnię bomb u faszystów z Antify. Wcześnie zrobiła to w Turyngii policja niemiecka. Faszyści Antify już używali bomb w atakach terrorystycznych. Zdetonowano ją m.in przed lokalną siedzibą partii Liga Matteo Salviniego w Treviso. Kilka miesięcy później w związku z zamachem aresztowano znanego, skrajnie lewicowego hiszpańskiego anarchistę.

W ostatnich tygodniach francuscy faszyści dokonali kilku ataków na infrastrukturę. Kilka dni temu faszyści pochwalili się uszkodzeniem wież przesyłowych w okolicach Grenoble. Według raportu Centralnej Służby Wywiadu Terytorialnego (SCRT) doszło do 20 aktów sabotażu, z które dotyczyły infrastruktury komunikacyjnej. Zniszczenia są tak duże, że naprawy sieci światłowodowej mogą potrwać nawet kilka tygodni.