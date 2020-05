Epidemia wygasa w USA. Trump: „Liczby wykrywanych przypadków i śmierci spadają w całym kraju!”

Poprzednio przyrost zgonów mniejszy niż tysiąc w ciągu doby odnotowano w USA w ubiegły poniedziałek.

Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19. Przy zachowaniu obecnego trendu bilans ten przekroczy w USA 100 tys. jeszcze w maju.

W USA przeprowadzono do czwartku ponad 14,1 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 641 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w Stanach Zjednoczonych zakażeń zwiększyła się o ok. 19 tys.

Proces odmrażania gospodarki w niektórych stanach USA rozpoczął się już pod koniec kwietnia – teraz obejmuje już niemal cały kraj. Od kwietnia nie odnotowano jednak wzrostu w wykrywanej dobowej ogólnokrajowej liczbie przypadków koronawirusa. Mimo rosnącej liczy testów utrzymuje się ona na poziomie 20-30 tys. dziennie.

„Liczby wykrywanych przypadków i śmierci spadają w całym kraju!” – napisał w niedzielę na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

Cases, numbers and deaths are going down all over the Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2020