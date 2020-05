Grożono jej śmiercią i „zgwałceniem nożem”. Teraz atakują ją Młodzi Razem. „Powinna pójść siedzieć. My nie prosimy, a żądamy”

Zuzanna Wiewiórka to 25-latka, która uratowała nienarodzone dziecko przed aborcją. Za ten bohaterski czyn była prześladowana przez lewicę, m.in. grożono jej śmiercią. Teraz do ataku na nią dołącza młodzieżówka radykalnie lewicowej partii Razem.

„Od kilku lat działa w Polsce grupa przestępcza, która namawia kobiety do aborcji i oferuje im pomoc w uzyskaniu nielegalnych pigułek poronnych. Tworzące ją feministki i aborcjonistki są bardzo aktywne w internecie, gdzie prowadzą liczne strony oraz grupy dyskusyjne. Na jedną z takich grup w mediach społecznościowych zgłosiła się niedawno młoda dziewczyna, która chciała dokonać aborcji” – czytamy w serwisie prowadzonym stronazycia.pl.

Zuzanna Wiewiórka przejęta losem nienarodzonego dziecka podjęła odpowiednie działania. Najpierw apelowała do młodej mamy, a gdy ta nie przyjęła jej argumentów, to odszukała ojca dziecka. Okazało się, że mężczyzna nie miał pojęcia, iż jego dziecko ma zostać „usunięte”. Aborcji sprzeciwiła się również rodzina ciężarnej i w końcu udało się ją nakłonić do zaniechania strasznego pomysłu.

Ten sukces rozjuszył zwolenników aborcji w Polsce. Aborterzy są wściekli, że młodą matkę udało się odwieść od czynu, którego mogłaby żałować do końca życia.

Polityk z Nowoczesnej życzył, by zgwałcono ją nożem. Teraz Młodzi Razem chcą ją zamknąć

Atak na Zuzannę Wiewiórkę w Internecie przybrał przerażające rozmiary. Atakujący często opierali się na stworzonych przez trolli kłamstwach. Na forach można było przeczytać, że jakieś kobiety miały przez Wiewiórkę umrzeć. To wszystko okazało się nieprawdą.

Co gorsza, do ataku dołączyli politycy. Autorem najbardziej przerażających słów jest działacz Nowoczesnej, Ten podżegał do zamordowania i bestialskiego zgwałcenia działaczki pro-life.

„Baba wj***ła się w decyzję kobiecie, która nie chciała dziecka. J***ć ją nożem” – podżegał Czechowicz.

Teraz do chóru zastraszających dołączyli Młodzi Razem. Wystosowali oni do Zbigniewa Ziobry pismo – domagają się w nim odebrania Zuzannie Wiewiórce odznaczenia. To jednak nie wszystko. „Razemowcy” chcą również, by Wiewiórkę umieścić w zakładzie karnym.

„Naszym zdaniem Zuzanna Wiewiórka za swoje czyny powinna otrzymać wyrok pozbawienia wolności, a nie order” – czytamy w liście, który opublikowali na swoim Facebooku.

Cały list można poniżej: