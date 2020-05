Fundusz Kulczyka uczy, a internetowa lewica płacze. „Jak utrzymać morale zespołu tnąc pensje i zwalniając ludzi?”

Platforma Incredible Inspirations, czyli projekt należący do Sebastiana Kulczyka – spadkobiercy po Janie Kulczyku ma za zadanie wspierać „młode polskie firmy z obszaru nowych technologii”. W ramach platformy powstała InCredible Academy czyli projekt prowadzący warsztaty dla początkujących przedsiębiorców.

Właśnie w ramach InCredible Academy platforma Sebastiana Kulczyka organizuje 27 maja warsztaty pt. „Jak utrzymać morale zespołu, tnąc pensje i zwalniając ludzi?”.

W przykrym czasie kryzysu, w jaki zepchnęły polską gospodarkę rządowe obostrzenia, będzie to na pewno przydatna wiedza. Niestety.

W Internecie bardzo szybko powstał ogromny hejt na warsztaty. Jacyś lewicowi śmieszkowie stworzyli nawet wydarzenie pt. „Jak utrzymać morale zespołu, tnąc kapitalistów i uspołeczniając?” No, bo jak to? Zwalniać ludzi i jeszcze uczyć się w jaki sposób? Ano, czasami trzeba zwolnić część pracowników, żeby móc wypłacać pieniądze reszcie. Niestety drodzy Internauci, ale tak wygląda rzeczywistość.

Nie wszyscy też zrozumieli, że to nie Fundacja Kulczyka zwalnia ludzi. Na to również podniesiono larum, że niby tacy bogaci, a zwalniają. No, ale to już jest problem z czytaniem ze zrozumieniem. Jest duża różnica między imperium Kulczyków, a np. 5-cio osobową firmą, która dopiero startuje.

Spotkanie zaplanowano na środę 27 maja na godzinę 10:00. „Zapraszamy na kolejne wirtualne spotkanie w ramach InCredible Academy pt. Jak utrzymać morale zespołu, tnąc pensje i zwalniając ludzi?, które odbędzie się już w środę 27 maja o 10:00 na fanpage’u Mam Startup. Ponad 1/3 ankietowanych przez nas founderów startupów wskazała jako jeden z palących problemów związanych z kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19 utrzymanie wysokich morale swojego zespołu w tym trudnym okresie. Podczas nadchodzącego webinaru wspólnie z ekspertami będziemy szukali na to sposobu” – czytamy na stronie wydarzenia.

„Gośćmi specjalnymi webinaru będą tym razem: Iwona Suchomska, asesor, doradca, CEO Keystone Consulting, od 20 lat związana z branżą HR. Od 14 lat specjalizuje się w tematyce dopasowania człowieka do zespołu i organizacji oraz optymalizacją personalnych ścieżek rozwoju, oraz Maciej Noga, dyrektor zarządzający Pracuj Ventures, współzałożyciel oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Pracuj, przedsiębiorca i inwestor z 20-letnim doświadczeniem w HR, ED Tech i projektach ITC” – reklamują się organizatorzy.