Twój but jest lepszy niż mój. Patryk Jaki ubrany jak 13-latek wystąpił w Sejmie. Wcześniej wyborcy PiS wyrzucali to innym politykom [FOTO]

Wyborcy PiS mieli swego czasu spory problem z tym, że Dobromir Sośnierz z Konfederacji wystąpił w sportowych butach na konferencji. Mimo, że ta odbywała się poza Sejmem. Franciszek Sterczewski z KO za występ w nieodpowiednim obuwiu w Sejmie został zlinczowany przez prorządowe media. Teraz to Patryk Jaki z obozu rządzącego wystąpił w Sejmie w butach jak dla 13-latka.

Wyborcy PiS bardzo lubią patrzeć politykom na stopy. Najpierw zlinczowali posła KO, Franciszka Sterczewskiego za przyjście do Parlamentu w sportowym obuwiu. No i może racja, bo Parlament wymaga pewnej powagi. Później jednak przyczepili się do Dobromira Sośnierza za sportowe buty na konferencji, choć ta odbyła się poza budynkiem Sejmu. Teraz to ich człowiek, Patryk Jaki, popełnił takie faux pas.

Na konferencję prasową, w budynku Sejmu, Jaki postanowił przyjść w wyświechtanym sportowym garniturze, koszuli à la kierowca autobusu i butach, które 13-latek mógł nosić na WF.

Strój odpowiedni na dyskotekę szkolną, ale raczej nie na występ w Sejmie. Miejmy nadzieję, że słynący z wyczucia stylu wyborcy PiS to zauważą. No, i oczywiście będą trąbić o tym na Twitterze, Facebooku, czy nawet w „Wiadomościach”, bo przecież to sprawa właśnie takiej wagi.