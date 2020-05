Czego dorobił się Rafał Trzaskowski? Prezydent Warszawy pokazał majątek swój i żony[VIDEO]

Prezydent Warszawy i zarazem nowy kandydat na prezydenta RP Rafał Trzaskowski złożył razem z żoną najnowsze oświadczanie majątkowe. Co ma polityk Platformy Obywatelskiej? Zaoszczędził 48 tys. zł i ponad cztery tys. Euro, otrzymał też 79-metrowe mieszkanie o wartości około miliona zł w spadku po rodzicach, ma 126-metrowe mieszkanie jako współwłasność małżeńską, samochód marki Volvo XC70 z 2011 roku. Jest to manifest przeciwko niektórym członkom rządu, którzy nie wykazali się podobną przejrzystością.

– Składam dzisiaj wraz z żoną oświadczenie, w którym pokazuję cały mój majątek. Mam nadzieję, że presja publiczna na tych, którzy używali wykrętów, kruczków prawnych, żeby całego majątku nie pokazać, będzie wzrastała – mówił na wtorkowej konferencji prasowej kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Cios wymierzony w kolegów Andrzeja Dudy

Przedstawienie dobytku na papierze było oczywiście elementem kampanii wyborczej i dyskredytowania polityków PiS, a dokładniej premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

– Nie ma nic złego w tym, że premier i minister są osobami bardzo majętnymi. Po prostu chcielibyśmy jako opinia publiczna mieć w tym pełną przejrzystość – zaznaczył Trzaskowski KO. – Dzisiaj się spotykam z marszałkiem Senatu, żeby przedstawić projekt ustawy o jawności w życiu publicznym – zapowiedział.

Tym samym nowy kandydat na prezydenta RP zaatakował kolegów Andrzeja Dudy, zarzucając Morawieckiemu i Szumowskiego, że ich oświadczenia to w praktyce fikcja. – Jeżeli chcemy budować zaufanie do państwa polskiego, musimy wykazywać się przejrzystością w życiu publicznym. Nie ma nic złego w tym, że premier i minister są osobami bardzo majętnymi. Po prostu chcielibyśmy jako opinia publiczna mieć w tym pełną przejrzystość – zaznaczył Trzaskowski.

Co dokładnie mają Trzaskowscy?

Z oświadczenia, które przedstawili Trzaskowscy wnika, że mają 48 tys. zł oraz 4,1 tys. euro oszczędności. Posiadają też mieszkanie o powierzchni 103,5 metrów kwadratowych (łączna powierzchnia lokalu to 126,22 m kw.), które wyceniane jest na ok. 930 tys. zł. Poza tym posiadają też mieszkanie o powierzchni 79 m kw. o wartości ok. miliona zł, które otrzymali w spadku po rodzicach. Odziedziczyli też antyczne meble.

Prezydent Warszawy i jego żona jeżdżą samochodem marki Volvo XC70 z 2011 roku. Trwa też sprawa spadkowa po zmarłej w ubiegłym roku matce polityka.

Żona włodarza stolicy jest też współwłaścicielem działki wycenianej na ok. 70 tys. zł. Poza tym ma umowę dożywocia na kawalarkę o pow. 38 m kw. Jej wartość to ok. 350 tys. zł.

Ile zarobił w ubiegłym roku?

Z oświadczenia można dowiedzieć się, że Trzaskowski jako prezydent stolicy zarobił w 2019 roku prawie 152 tys. zł. Poza tym na jego konto wpłynęło 46 tys. zł za wykłady na Collegium Civitas. Zarobił też na prawach autorskich. Z ZAIKS-u dostał 18 tys. zł, ze Związku Artystów Wykonawców „STOART” ok. 2,5 tys. zł, a z Polskiego Radia 45 zł. To nie koniec. Zarobił też ponad 50 tys. zł na wynajmie mieszkania.