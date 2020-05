Kaja Godek wygrywa przed sądem z OMZRiK. Pozywający nie udowodnili, że są gejami

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga umorzył w środę postępowanie dotyczące zniesławienia przeciwko działaczce pro-life Kai Godek. Pozwali ją aktywiści LGBT+ z OMZRiK. Chodzi o wypowiedz na temat osób homoseksualnych i pedofilii.

Kaja Godek została pozwana za słowa, które wypowiedziała na antenie Polsat News w maju 2019 roku. Padły one w trackie dyskusji na temat pedofilii w Kościele. Toczyła się ona po premierze pierwszego dokumentu Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”.

„Walka z pedofilią w Kościele i w każdym środowisku, to musi być przede wszystkim ograniczenie wpływu homolobby i tego nie robi żadna siła polityczna dzisiaj w Polsce. Dlatego, że to pederastia jest wstępem do pedofilii i to pokazuje film braci Sekielskich. Tam na sześć przypadków molestowania pięć ma charakter homoseksualny. I to zawsze tak jest. Teraz geje mówią, że chcą adoptować dzieci. Dlaczego chcą adoptować dzieci? Bo chcą je molestować i gwałcić, takie są fakty” – mówiła wtedy Godek.

Pozew przeciwko Godek

Siedmiu przedstawicieli środowiska LGBT+, przy wsparciu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, pozwało ją do sądu za tę wypowiedź i złożyło prywatny akt oskarżenia. Działaczka pro-life złożyła z kolei wniosek o umorzenie postępowania.

W środę Sąd Okręgowy Warszawa-Praga przychylił się do wniosku Godek i umorzył sprawę.

„Sąd w całości podzielił stanowisko obrony i uznał m.in., że oskarżyciele nie udowodnili swojej legitymacji w tej sprawie. Cieszy nas, że w takiej sprawie światopoglądowej budzącej kontrowersje sąd spojrzał na wszystko chłodnym prawniczym okiem” – powiedział PAP adwokat Hubert Kubik, pełnomocnik Kai Godek.

Dodał, że postanowienie nie jest prawomocne.

OMZRiK zapowiedział złożenie zażalenia na postanowienie sądu.

Proces Kai Godek za słowa, że "geje chcą adoptować dzieci by je molestowac i gwałcić" umorzony! Skarżący nie udowodnili, że wypowiedź ich dotyczy (tj. że są gejami). Dziękujemy mec. Hubertowi Kubikowi i mec. Karolowi Peretowi! Wygraliśmy z lgbt!!!!#Stopdewiacji #MuremZaGodek pic.twitter.com/YomATsOHUo — Krzysztof Kasprzak (@KrzyKasprzak) May 27, 2020

Sprawą Kai Godek zajmie się teraz Sąd Okręgowy, jako sąd wyższej instancji. Sąd Rejonowy uznał, że jego zdaniem nie udowodniona została zasada bezpośredniości Teraz po apelacji sprawę znieważania przez Godek osób homoseksualnych rozstrzygnie sąd okręgowy.https://t.co/ijHK7LKWj9 — OMZRiK (@OmzRi) May 27, 2020

Wniosek obrony Kai Godek o umorzenie postępowania https://t.co/K2JgzKs22Z. z uwagi na to, że geje którzy założyli proces nie udowodnili, że naprawdę są gejami. Postanowienie sądu dziś o 15:45. — Fundacja Życie i Rodzina (@Zycie_i_Rodzina) May 27, 2020