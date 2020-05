Patryk Jaki został blogerką modową. Polityk chwali się jak skompletował swój strój lumpa. Wystąpił tak w Sejmie [FOTO]

Zbigniew Boniek słusznie zauważył na Twitterze, że strój, w którym Patryk Jaki wystąpił w Sejmie, nie przystoi reprezentantowi narodu. Polityk postanowił pobawić się w blogerkę modową i wyjawił według jakiego klucza skompletował krytykowany zestaw.

Wyborcy PiS mieli swego czasu spory problem z tym, że Dobromir Sośnierz z Konfederacji wystąpił w sportowych butach na konferencji. Mimo, że ta odbywała się poza Sejmem. Franciszek Sterczewski z KO za występ w nieodpowiednim obuwiu w Sejmie został zlinczowany przez prorządowe media. Teraz to Patryk Jaki z obozu rządzącego wystąpił w Sejmie ubrany jak lump albo 13-latek.

Na konferencję prasową, w budynku Sejmu, Jaki postanowił przyjść w wyświechtanym sportowym garniturze, koszuli à la kierowca autobusu i butach, które uczeń podstawówki mógłby nosić na WF.

Faux pas zauważył nawet Zbigniew Boniek. Prezes PZPN skomentował ubiór europosła na Twitterze. „Widziałem dzisiaj Patryka Jakiego w Tv. Nie, nie o polityce. Trochę to źle wyglądało-spodnie w jedną kratkę, marynarka w drugą, koszula w trzecią. Reprezentuje nas Pan w Europie. Proszę pogadać z Kamilem Bortniczukiem lub Janem Kanthakiem. Jak nie to dam tel do Grzegorza Krychowiaka. Ukłony.” – napisał prezes.

Jaki poczuł się chyba urażony, bo pod wpisem Bońka zaczął wymieniać różne marki sklepów. Niczym zawodowa blogerka modowa pochwalił się według jakiego klucza komponował strój na konferencję.

Poza linkiem dajemy też print screen, bo może europosłowi zrobi się głupio i usunie swój wpis. A szkoda by było, gdyby inni zagubieni modowo panowie nie mogli go później znaleźć.