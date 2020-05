Tarczyński nie ma jaj? Mazurek bezlitosny dla europosła PiS: od dwóch lat nie ma odwagi przyjąć mego zaproszenia

Dziennikarz Robert Mazurek słynie z tego, że lubi podpuścić polityków, dać im powiedzieć kilka głupot, a potem przejść do kontrataku i bezlitośnie wyśmiać, wytknąć hipokryzję. Ostatnio w sidła wpadła Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej.

Od kilku lat Mazurek prowadzi wywiady na antenie RMF FM. W jego sidła wpadli już przedstawiciele właściwie każdej opcji politycznej. Od prawa do lewa, od góry do dołu.

We wtorek skompromitowała się poseł Pomaska. Waliła w ministra Szumowskiego niczym w bęben i usilnie przekonywała, że w jej opcji politycznej takie „standardy” nie byłyby możliwe.

Bajeczki Pomaski natychmiast zweryfikował Mazurek, który przypomniał, że podobne „numery”, jak dziś Szumowski, odstawiał choćby Aleksander Grad z PO. Fragment wywiadu niemal natychmiast stał się hitem internetu (całość zamieszczamy pod spodem).

Okazji do wyśmiania politycznego rywala nie odpuścił sobie do niedawna poseł, a dziś europoseł Dominik Tarczyński z PiS-u. „Niczego lepszego dziś nie zobaczycie” – skomentował, wstawiając nagranie kompromitujące Pomaskę.

Szybko nadział się na kontrę. I to ze strony samego Mazurka.

„Zauważyłem, że cieszę się powodzeniem u Tarczyńskiego, którego bardzo radują występy posłów opozycji u mnie. Hm, ciekawe czy to jakiś krewny Pana Posła Dominika Tarczyńskiego, który od dwóch lat nie ma odwagi przyjąć mego zaproszenia?” – zdradził Mazurek.

Okazuje się, że Tarczyński do wyśmiania jest pierwszy. Do tego, aby samemu stanąć do debaty i odpowiadać na niewygodne pytania, odwagi brakuje. Czyżby obawiał się kompromitacji?