Wojna Twitter-Trump. Serwis uznał dwa wpisy prezydenta USA za „potencjalnie wprowadzające w błąd”

Posty uznane za „potencjalnie wprowadzające w błąd” dotyczyły głosowania korespondencyjnego w USA. Trump napisał bowiem, że „nie ma szans”, by taka forma głosowania nie prowadziła do wyborczych oszustw. Krytykował przy tym władze Kalifornii za próby zapewnienia powszechnej możliwości oddania głosu w ten sposób.

Pod wpisami prezydenta Twitter zamieścił adnotację: „Poznaj fakty na temat głosowania korespondencyjnego”. Po kliknięciu przechodzi się na stronę, gdzie serwis wyjaśnia szczegóły sprawy.

Za poszerzeniem możliwości głosowania korespondencyjnego opowiadają się w USA Demokraci. Ich zdaniem sposób ten jest najbezpieczniejszy w trakcie zwiększonego zagrożenia epidemicznego. Trump, a z nim Republikanie, uważają natomiast, że powszechne głosowanie w ten sposób może prowadzić do poważnych wyborczych oszustw. Prezydent jest za tym, by wyborcy „dumnie stawili się” w lokalu wyborczym.

Wkrótce po pojawieniu się adnotacji Twittera Trump oskarżył ten społecznościowy serwis o „mieszanie się w wybory prezydenckie w 2020 roku” oraz „krępowanie wolności słowa”. Dodał, że „jako prezydent nie pozwoli, by tak się działo”.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020