Tragiczny wynik Andrzeja Dudy w najnowszym sondażu. Upadek na miarę tego, który zaliczył Komorowski [SONDAŻ]

W najnowszym sondażu dla „Super Expressu” wyraźnie widać, że poparcie Andrzeja Dudy topnieje w zawrotnym tempie. Prezydent powoli wchodzi na ścieżkę swojego poprzednika – Bronisława Komorowskiego. Prezydent z PO również w krótkim czasie zmarnował spore poparcie.

Najnowszy sondaż dla „Super Expressu” daje Andrzejowi Dudzie zaledwie 38,94 proc.. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno prognozowano, iż Duda może wygrać już w pierwszej turze. TVP z lubością pokazywała wysokie słupki obecnego prezydenta.

Przypomina to sytuację jego poprzednika. Bronisław Komorowski również miał zwyciężyć w pierwszej turze i również promowano go w przychylnych mediach. Zgubiła go jednak buta jego stronnictwa i liczne wpadki.

Teraz mamy powtórkę z rozrywki. Rozmowa Dudy z emerytem, któremu tłumaczy, że 13-stkę dostał od prezydenta, ale podwyżki opłat od samorządu, przypomina rozmowę Komorowskiego z wyborcą i słynny tekst o kredycie. Buta władzy? Również jest: „twój ból jest lepszy niż mój”, „twój tłum jest lepszy niż mój”, czy „twój stolik jest lepszy niż mój”. To wszystko skandale, które poruszają Polaków bardziej niż afery z ministrem zdrowia i tajemniczymi setkami milionów złotych. Pokazują bowiem, że politycy PiS mają się za lepszych od innych.

Niepokojące jest jednak, że tradycyjnie na spadku PiS zyskuje PO. Rafał Trzaskowski ma już 26,60 proc. poparcia. Oznacza to, że Polacy muszą mieć naprawdę krótką pamięć.

Z mniej popularnych kandydatów tylko Szymon Hołownia ma dwucyfrowy wynik. Krzysztof Bosak ma 5,71 proc., a Władysław Kosiniak-Kamysz 5,46 proc.

Najgorzej ma się Robert Biedroń, któremu Trzaskowski podebrał lewicowy elektorat. Były prezydent Słupska ma zaledwie 5,14 proc.

„Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 26-27.05.2020 r. na próbie 1038 dorosłych Polaków” – podaje se.pl.

Źródło: „Super Express”