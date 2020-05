Trump gasi wojnę z Twitterem. Prezydent USA podpisze zarządzenie dot. mediów społecznościowych

Ostatni konflikt Trumpa z Twitterem wybuchł po tym, jak portal społecznościowy uznał dwa wpisy prezydenta USA za „potencjalnie wprowadzające w błąd”. W odpowiedzi Trump oskarżył bowiem platformę o „mieszanie się w wybory prezydenckie”. Wcześniej prezydent USA zapowiadał też walkę z lewacką cenzurą w sieci.

Biały Dom nie ujawnił na razie szczegółów zarządzenia, które podpisze Donald Trump. Nie jest jasne, jakie kroki regulacyjne może podjąć prezydent USA bez nowych ustaw uchwalonych przez Kongres.

Trump ponownie oskarżył Twittera i inne media społecznościowe o próbę lewackiej cenzury w związku z wyborami prezydenckimi 2020 w USA. „Jeśli tak się stanie, nie będziemy mieć dłużej wolności. Nigdy nie dopuszczę, by tak się stało. Ostro próbowali w 2016 i przegrali” – napisał Trump.

Big Tech is doing everything in their very considerable power to CENSOR in advance of the 2020 Election. If that happens, we no longer have our freedom. I will never let it happen! They tried hard in 2016, and lost. Now they are going absolutely CRAZY. Stay Tuned!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020