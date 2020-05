Dlaczego PiS to robi? Polacy najbardziej rozbrojonym narodem. Krzysztof Bosak zapowiada liberalizację prawa [FOTO+VIDEO]

Według Bosaka, Polakom narzucono komunistyczne przepisy, dlatego jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem w Unii Europejskiej.

„Od ponad roku Polska zwleka z implementacją dyrektywy unijnej w sprawie posiadania broni, która jest bardziej liberalna niż obowiązujące obecnie w Polsce prawo” – oświadczył Bosak w Gdyni.

Zapowiedział, że jeżeli wygra wybory, to skorzysta z przysługującej prezydentowi inicjatywy ustawodawczej i zainicjuje przyjęcie unijnych przepisów przez polski parlament, tworząc „dobre prawo o posiadaniu broni, pozwalające zwiększać stopień wyszkolenia strzeleckiego społeczeństwa i podnosić kulturę posiadania broni”.

Według niego w Polsce jest najniższy w Unii Europejskiej odsetek broni przypadającej na stu mieszkańców.

„Jesteśmy rozbrojonym narodem, a historia uczy nas, że jeżeli nie posiadamy właśnie broni, jeszcze nie posiadamy wyszkolenia strzeleckiego, to jesteśmy bezbronni” – podkreślił.

Bosak przekonywał, że prawo o posiadaniu broni w Polsce jest narzuconym przez Związek Radziecki „komunistycznym reliktem, zgodnie z którym w państwie jest bezpiecznie, gdy obywatele są rozbrojeni”.

„Musimy odrzucić balast prawa komunistycznego i wprowadzić normalne prawo, które respektuje prawa obywatelskie” – podkreślił.

Po konferencji ekipa Bosaka udała się na legendarną gdyńską strzelnicę, na której – jak zaznaczył poseł Konfederacji Michał Urbaniak – Polacy szkolili się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej.

— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) May 30, 2020

O dostępie do broni, strzelectwie i kulturze posiadania broni https://t.co/3RGORTqhXI

— Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) May 30, 2020

Dziś o poranku w Gdyni, ekipa #Konfederacja z wizytą na strzelnicy 😎 Początek miałem słabszy, ale tak jak koszykarz amator musi przyzwyczaić się do obręczy, tak i ja szybko sobie przypomniałem jak to było. Nagranie konferencji prasowej na @bosak2020 #Bosak2020 pic.twitter.com/DA9c9yHLFV

🗨️@krzysztofbosak: Ja sam w ostatnich latach strzelałem na strzelnicach gdzie przygotowywali się żołnierze do misji, obok zwykli cywile do zawodów i to jest normalna sytuacja w normalnym państwie. #Bosak2020#BosakwTrasie pic.twitter.com/6rBL5rl4RW

— #Bosak2020 (@bosak2020) May 30, 2020