Korwin-Mikke do polityk z partii Razem. „Po prostu nie miałaby Pani głosu”

Członek partii Razem, Magdalena Madzia, odniosła się na Twitterze do rapu Korwin-Mikkego, według którego „socjaliści muszą wisieć zamiast liści”. Na odpowiedź lidera Konfederacji nie musiała długo czekać.

Rap w wykonaniu Janusza Korwin-Mikkego jest prawdziwym hitem internetu. Jednak ze względu na niektóre fragmenty tekstu lewicę zaczęły boleć pewne części ciała. Tak – lewicy nie podobają się słowa w utworze muzycznym. Oto niektóre z nich:

Dla ojczyzny ratowania,

Zamiast rzucać się przez morze,

Trzeba wziąć takiego drania

Obciąć jaja albo gorzej… Socjalistom wierzą głupi,

Ale na nas to się skrupi,

Więc pieprzeni socjaliści

Muszą wisieć zamiast liści.

Po tym pojawiły się donosy na posła Konfederacji do prokuratury, komisji etyki, YouTube’a i wszystkich świętych. Nasz faworyt Piotr Szumlewicz donosił do YouTube’a, poseł Maciek Kopiec do komisji etyki, a Marek Migalski chciałby, żeby sprawą zajęła się prokuratura.

„Po prostu nie miałaby Pani głosu”

Do słów Janusza Korwin-Mikkego odniosła się także członek partii Razem (zarząd Razem Podbeskidzie – red.), która zamieściła chwytający za serce wpis na Twitterze. W nim opisała swe urojenia lub fantazje dotyczące tego, co to Korwin-Mikke chciałby z nią zrobić.

– Mam #sercepolewej bo zależy mi na pracownikach, na moich kolegach i koleżankach z pracy. Mam serce po lewej, bo chcę by moje państwo było zbudowane na uczciwości, sprawiedliwości i godności drugiego człowieka. Za to według Korwina powinnam zostać powieszona i poszatkowana – napisała Magdalena Madzia.

Do jej słów w uspokajającym tonie odniósł się poseł Konfederacji. – O socjalistkach nic nie mówiłem!! Po prostu nie miałaby Pani głosu i mogłaby Pani kochać, kogo chce. Ale państwo nie może być rządzone uczuciami. Np. morderców trzeba wieszać. A Pani kolegom ma być dobrze PO PRACY! Będą mieli tanie towary robione przez wyzyskiwanych Ludzi Pracy – napisał Korwin-Mikke.