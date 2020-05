Minneapolis. Spalony komisariat, Gwardia Narodowa postawiona na nogi, policjant aresztowany. Kolejny dzień zamieszek [FOTO+VIDEO]

44-letni Derek Chauvin pracował w policji przez 19 lat. W trakcie służby złożono na niego 17 skarg. Aresztując Floyda funkcjonariusz wykazał się wyjątkową brutalnością. Mimo błagań zatrzymanego przyciskał go kolanem do betonu. Robił to przez ponad 2 minuty po tym jak Floyd stracił przytomność. Mężczyzna zmarł.

Sprawa zabójstwa wzburzyła Amerykanów, powodując zamieszki w Minneapolis. Mimo ogłoszonej godziny policyjnej trwa czwarta noc demonstracji w Minneapolis. By uspokoić tłum policja używa gazu łzawiącego.

Do Minneapolis skierowano żołnierzy Gwardii Narodowej. Od piątku do niedzieli od godzin wieczornych ma obowiązywać godzina policyjna. Lokalne media donoszą, że splądrowano budynek poczty. Podczas poprzednich nocy zrabowano wiele sklepów. Wcześniejszej nocy spalono komisariat policji.

No National Guard. No Local Police. No State Police. No police at all. In Minneapolis The streets belong to the protestors despite the 8pm curfew order. #GeorgeFloyd This is a shot of lake street. pic.twitter.com/7zE7R9zHwa

— Sara Sidner (@sarasidnerCNN) May 30, 2020