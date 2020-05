Ruch Palikota 2.0? Tanajno ogłosił powstanie nowej partii. Sam do niej nie przystąpi

Paweł Tanajno zapowiedział powstanie nowej partii politycznej. Warszawski biznesmen i kandydat na prezydenta RP do niej jednak nie dołączy.

Kandydat na prezydenta RP Paweł Tanajno poinformował, iż powstanie partia Strajk Przedsiębiorców. Biznesmen ogłosił powstanie nowej partii w Zabrzu.

– Społeczność ludzi zaangażowana w „strajk przedsiębiorców” założy partię o tej samej nazwie. Zaczyna się zbiórka podpisów, zapewne w ciągu kilku miesięcy partia zostanie zarejestrowana – powiedział Tanajno.

Kandydat na prezydenta przekonywał, że strajki przedsiębiorców mają poparcie nie tylko biznesu. Tanajno twierdzi, że popierają je również pracownicy sektora prywatnego oraz ludzie chcący walczyć „o suwerenność obywateli nad klasą polityczną”.

Co ciekawe – Tanajno ogłosił, iż sam do nowej partii nie wstąpi. – To projekt całkowicie oddolny, wspieram go – uciął.

– Tworzy się coś, co jest dużo ważniejsze niż partia. Obudziliśmy ducha Polaków, aby wziąć sprawy w swoje ręce – mówił Tanajno, nawiązując do protestów w Warszawie.

W czasie spotkania z wyborcami kandydat na prezydenta stwierdził, że żaden rząd nie zapewni pracy i wysokich wynagrodzeń.

– Starczy wspomnieć tych kłamców z PiS-u, ten obrzydliwy reżim, który jeszcze pół roku temu obiecywał wszystkim 4 tys. zł płacy minimalnej, a teraz uchwala ustawy po to, aby obniżyć pensje i zwalniać z pracy – mówił do wyborców.

– Politycy są nowotworem trawiącym to państwo. Czas, aby przedsiębiorcy przestali się wstydzić zabierać głos – dodał.

O tym kim jest były polityk PO pisaliśmy w maju.

Źródło: Polsat News