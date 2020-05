Tomasz Sommer o „protestach” w USA: czarni bracia wprowadzili w życie ideały Partii Razem [VIDEO]

Zabicie czarnoskórego George’a Floyda przez policjanta wywołało zamieszki w USA. Biedniejsi Murzyni i lewicowe bojówki dewastują miasta. Lewicowy establishment staje w ich obronie.

„Sklep Nike na Michigan Ave w Chicago. Nie, to nie jest protest w obronie praw. To co się zaczyna dziać w USA to już fala przestępstw i przemocy w wykonaniu ludzi, którzy mówią, że bronią swoich praw” – napisał na Twitterze Tomasz Żuchowski – korespondent RMF FM w USA.

Do wpisu dodał nagranie, na którym widać hordy ciemnoskórych rabusiów, którzy wchodzą przez rozbitą witrynę do sklepu i kradną sportowe ubrania.

Do sprawy odniósł się naczelny „Najwyższego Czasu”, Tomasz Sommer. „W sklepie Nike w Chicago czarni bracia wprowadzili w życie ideały Krytyki Politycznej i Partii Razem. Czy byli tam też Sierkowski z Zandbergiem?” – napisał wolnościowy dziennikarz.

Choć trudno w to uwierzyć, to niektóre media rzeczywiście stają w obronie tych barbarzyńców. Przykładem jest np. „Gazeta Wyborcza"