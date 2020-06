Andrzej Sadowski z CAS punktuje politykę gospodarczą: Obniżyć podatki i uprościć system

Dr Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha był gościem Radia Wnet, gdzie komentował obecną politykę gospodarczą. – Taka polityka, przy posiadaniu własnej waluty, nie przynosi praktycznie żadnych korzyści – mówi ekonomista.

W związku z nałożonymi przez rząd obostrzeniami Polska gospodarka w kwietniu znalazła się w poważnym kryzysie. Dane pokazują, iż produkcja przemysłowa spadła o 25 procent, a realna stopa bezrobocia może sięgać nawet 10 procent.

Obniżka stóp procentowych

Państwo przychodzi z odpowiedzią, która nie może przynieść dobrych rezultatów. Rada Polityki Pieniężnej 28 maja po raz kolejny obniżyła stopy procentowe, tym razem do 0,1 proc. W przypadku obniżenia stóp procentowych państwo zyskuje uprzywilejowaną pozycję na rynkach kapitałowych, którą to skrzętnie wykorzystuje.

29 maja po raz kolejny skupiło obligacje o wartości ponad 140 milionów złotych, realizując tym samym „luzowanie ilościowe” – jak to jest nazywane w nowomowie ekonomicznej. W praktyce chodzi w nim o zwiększenie podaży pieniądza w gospodarce. Jest to mechanizm, którego istota i skutki są bardzo zbliżone do tych które wywołuje tradycyjny dodruk pieniądze.

„Obniżki podatków nie pomogą”

Dr Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha skomentował decyzję o obniżeniu stóp procentowych w Radio Wnet. – Doświadczenia innych krajów z kilku ostatnich dekad pokazują, że taka polityka, przy posiadaniu własnej waluty, nie przynosi praktycznie żadnych korzyści – mówi ekonomista.

Jak tłumaczy ekspert obniżka stóp procentowych doprowadzi do osłabienia polskiego złotego, a dodatkowo zniechęci do oszczędzania. – Jeżeli wprowadzamy do zerwania stóp procentowych to obywatele nie mają żadnego powodu aby trzymać swoje oszczędności w bankach a po drugie nie mają powodów by trzymać swoich oszczędności w złotym polskim – tłumaczy.

Dodruk odbywa się obecnie we wszystkich największych bankach centralnych, także w USA. Sadowski przypomina jednak, że tam jest to jedynie jeden ze stosowanych środków, a inne są warte naśladowania. – Amerykanie obniżają opodatkowanie dla firm obniżają opodatkowanie dla obywateli likwidują wiele obostrzeń upraszczając system podatkowy. Dlaczego nikt nie wskazuje na te elementy i nie próbuje ich naśladować? – przytacza ekspert z CAS.