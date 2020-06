Rasizm w USA? Murzyni brutalnie pobili białą kobietę [VIDEO]

Portal breaking911.com udostępnił na Twitterze nagranie z Nowego Jorku. Widać na nim jak czarnoskórzy bandyci napadli na biała starszą kobietę i jej męża. Małżeństwo próbowało ochronić swój biznes w Rochester.

Policja próbuje ustalić tożsamość sprawców brutalnego pobicia i rozboju.

Cops seek to ID thugs who attacked elderly white woman and her husband who were trying to protect their business in Rochester, New York

