Wojciech Cejrowski sprzeciwia się przymusowi szczepień. „Państwo nie jest właścicielem naszych ciał”

Ogólnpolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP na swoim Facebooku poinformowało o poparciu Wojciecha Cejrowskiego dla petycji przeciw przymusowi szczepień i globalnej kontroli.

„Pod pretekstem epidemii COVID-19 doszło do naruszeń niezbywalnych praw obywateli na skutek nieproporcjonalnego i nieuzasadnionego ograniczania fundamentalnej wolności na całym świecie, w tym dotyczących przymusowych procedur medycznych. Ponieważ z każdą z nich wiąże się ryzyko, od czasu procesów norymberskich, procedur medycznych nie można przeprowadzać bez zgody i przymuszać do ich przeprowadzenia” – czytamy.

Autorzy petycji podkreślili, że nie chcą „nowej normalności”, ani „totalnej kontroli wprowadzonej na fali wywołanej przez media paniki”. Wysunęli także 6 żądań.

Twórcy petycji skierowanej do Rządów i Parlamentów wszystkich państw świata zażądali respektowania prawa do „wolnej i świadomej zgody” oraz do domowy leczenia i szczepień. Chcą także „zakazu jakichkolwiek jawnych lub ukrytych form wymuszania procedur medycznych”.

Domagają się również zakazu finansowania WHO przez podmioty prywatne. Żądają też „przejrzystości kryteriów ogłaszania pandemii przez WHO i jej działania oraz ujawnienia jaka była rola podmiotów ją finansujących i ich faktyczny wpływ na decyzje”.

Twórcy petycji wezwali także do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz powiązanych z nią firm i organizacji. Chcą też zbadania jej wpływu na WHO i inne organizacje międzynarodowe i rządy oraz decyzje polityczne.

Na liście znalazło się też żądanie „wycofania obostrzeń prawa wprowadzonych na fali paniki koronawirusowej, w tym mających na celu totalną kontrolę i zmierzających do likwidacji transakcji gotówkowych”.

Powołując się na Szwecję, autorzy petycji chcą „zaleceń” zamiast „obowiązków” związanych z sytuacją epidemiczną.

Ponadto domagają się również „respektowania wolności słowa i prawa do zgromadzeń publicznych”.

Do 29 maja petycję popały 1573 osoby. Wśród nich znalazł się m.in. Wojciech Cejrowski. Poparcia dla petycji udzieliły także organizacje polskie i zagraniczne.

Źródło: vaccineappeal.com