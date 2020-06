Zero tolerancji. Zdecydowana większość Amerykanów popiera Trumpa i chce wyprowadzenia Gwardii Narodowej do obrony miast przed rozruchami

Z sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczą Morning Consult wynika, że ogromna część Amerykanów popiera pomysł Donalda Trumpa, by wyprowadzić na ulice Gwardię Narodową do ochrony miast, w których szaleją demolujące i podpalające je bandy. Co zaskakujące za podjęciem zdecydowanych działań są tez bardzo niechętni Trumpowi Demokraci.

Donald Trump ma ograniczone możliwości interweniowania i wyprowadzenia Gwardii Narodowej do miast gdzie trwają rozruchy. Praktycznie może to zrobić tylko wtedy, gdy poproszą go o to gubernatorzy stanów. Tym niemniej prezydent powołując się na prawo pochodzące jeszcze z 1807 broku obwieścił, że dla obrony konstytucyjnych praw gotów jest użyć wojska.

Media i Demokraci natychmiast oskarżyli go o chęć zaprowadzenia wojskowej dyktatury. Tymczasem zdecydowana większość Amerykanów popiera w tej sprawie Donalda Trumpa. Z badań przeprowadzonych przez Morning Consult wynika, że aż 71 procent Amerykanów popiera użycie Gwardii Narodowej do zaprowadzenia porządku.

Spośród nich 42 procent głosujących stwierdziło, że „zdecydowanie popiera” korzystanie z Gwardii Narodowej, a 29 procent stwierdziło, że „nieco popiera”.

Zdecydowanie przeciwne jest tylko 11 procent Amerykanów, a 9 procent tylko „nieco”. Republikanie częściej niż Demokraci popierają użycie Gwardii Narodowej, ale znaczna większość Demokratów (63 procent) „zdecydowanie” lub „w pewnym stopniu” również ją się z tym zgadza.

43 procent ankietowanych czarnoskórych wyborców „zdecydowanie sprzeciwia się” lub „w pewnym stopniu sprzeciwia się” korzystaniu z Gwardii Narodowej, a 42 procent „zdecydowanie popiera” lub „nieco popiera”. Zdecydowanymi zwolennikami użycia Gwardii Narodowej są wyborcy pochodzenia latynoskiego.