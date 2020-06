Hołownia największym optymistą w kraju! Twierdzi, że zaraz będzie drugi w sondażach

– Na dwa tygodnie przed wyborami zajmę drugie miejsce w sondażach – powiedział na konferencji prasowej w Gogolinie kandydat na prezydenta RP Szymon Hołownia. Naszym zdaniem taka ewentualność jest możliwa, ale tylko w przypadku, gdy sztab Hołowni sobie znanymi metodami sondaż wyprodukuje i wypuści w eter.

Hołownia nie ma też wątpliwości, że to on spotka się w drugiej turze z Andrzejem Dudą.

Na kampanijnym szlaku Hołownia pojawił się w środę w Gogolinie gdzie spotkał się z przedstawicielami miejscowych władz samorządowych oraz działaczami Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Na konferencji prasowej zapewniał, że jako osoba wychowana na wschodnich kresach Polski, doskonale rozumie i docenia różnorodność kultur i narodowości, która jest obecna na Górnym Śląsku.

– Różnorodność nie jest problemem. Różnorodność jest bogactwem. Jedność to nie jednolitość, to pojednana różnorodność. (…) Powinniśmy się cieszyć z istnienia mniejszości narodowych. Z tego, że żyje obok nas, bo to są drzwi, a nie ściana, do innych kultur i dobrosąsiedztwa – powiedział Hołownia.

Hołownia komentuje sondaże

Zdaniem Hołowni, pomimo gorszych w ostatnich dniach sondażowych notowań, to on w drugiej turze wyborów spotka się z urzędującym Andrzejem Dudą.

– W drugim tygodniu przed wyborami zamierzam wyjść na drugą pozycję w sondażach. Z własnych doświadczeń dobrze wiem, że utrzymanie drugiej pozycji jest bardzo kosztowne. Niech więc teraz ma ją Rafał Trzaskowski. Nie mam wątpliwości, że to ja, a nie Rafał Trzaskowski spotkam się z Andrzejem Dudą w drugiej turze – zadeklarował Hołownia.

Nie wątpimy, że takie sondaże będą. Na przykład opublikuje je firma Maison&Partners, czyli dobrzy znajomi Michała Kobosko, szefa kampanii Hołowni.