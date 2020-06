Ukraińcy wracają

Po wznowieniu wydawania polskich wiz pracowniczych na Ukrainie wystąpiło o nie już 16 tys. obywateli ukraińskich. Potwierdził to ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki. Wcześniej wydawanie wiz wstrzymano ze względu na koronawirusa.

„Średnio wydajemy wizę na następny dzień, gdyż jest to bardzo uproszczony proces i priorytetowa sprawa” – podkreślił ambasador. Początkowo wznowiono wydawanie wiz korespondencyjnie. Obecnie podanie o wizę można składać osobiście. „Tylko w związku z pracą w sektorze rolniczym i jako kierowca transportu międzynarodowego” – wskazał ambasador.

Cichocki zaznaczył, że podczas obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa ograniczeń z Polski na Ukrainę wróciło tylko ok. 5 proc. przebywających u nas Ukraińców. Ambasador RP poinformował, iż 60 proc. wiz pracowniczych wydawanych przez UE na całym świecie to wizy wydawane na Ukrainie do Polski.

Cichocki przypomniał także, że prezydent RP Andrzej Duda zaprosił Wołodymyra Zełenskiego do złożenia wizyty w Warszawie w sierpniu. Wyjaśnił, że planowana na kwiecień wizyta na Ukrainie prezydenta Dudy nie była możliwa w związku z pandemią.

Jeszcze w czerwcu ma się odbyć wizyta w Polsce szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Antona Drobowycza. „Bardzo na to czekamy, dlatego że na najwyższym szczeblu prezydentów uzgodniliśmy postęp, i takie sprawy jak ekshumacje, cmentarze nie powinny zakłócać dwustronnych stosunków” – podkreślił ambasador.

Źródło: PAP