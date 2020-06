Polacy mają dość marnotrawienia ich ciężko zarobionych pieniędzy, które wyrzucają w błoto państwowi urzędnicy. W sondażu SW Research dla rp.pl ankietowani odnieśli się do pytania o to, czy Jacek Sasin powinien zostać zdymisjonowany. Chodzi o przygotowania do wyborów, które się nie odbyły. Ponad połowa odpowiedziała twierdząco.

28 maja w Sejmie ważyły się losy wicepremiera i ministra aktywów państwowych. Izba niższa polskiego parlamentu odrzuciła jednak zgłoszony przez opozycję wniosek o wotum nieufności wobec Jacka Sasina. Wniosek ten miał związek z przygotowaniami do wyborów prezydenckich, które planowano na 10 maja. Szacuje się, że przygotowania poczynione przez Sasina miały kosztować ok. 70 mln zł. W ich ramach m.in. wydrukowano ok. 30 mln pakietów wyborczych, co kosztowało, bagatela, 5 mln zł. Jak podkreślała opozycja, Sasin podjął ten krok bez podstawy prawnej. Ustawa przyznająca mu takie uprawnienia została bowiem przyjęta przez Sejm dopiero 7 maja.

„Czy wicepremier Jacek Sasin powinien zostać odwołany ze stanowiska w związku z zarzutami dotyczącymi druku kart wyborczych przed wyborami, które miały się odbyć 10 maja?” – pytała pracownia SW Research.

Aż 55,7 proc. respondentów na tak postawione pytanie odpowiedziało „tak”. Odmienne zdanie miało zaledwie 20,7 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie miało 23,6 proc. uczestników.

– Odwołanie wicepremiera za słuszne uważa co druga kobieta i 60% mężczyzn. Częściej niż ogół badanych dymisję Jacka Sasina popierają osoby o dochodach przekraczających 5000 zł oraz te z miast liczących więcej niż 200 tys. mieszkańców – powyżej 60% w obu grupach. Odwołanie popiera 6 na 10 osób w wieku od 25 do 34 lat i niewiele mniej badanych posiadających wyższe wykształcenie – skomentował wyniki badania dyrektor działu analiz SW Research Adrian Wróblewski.

Badanie przeprowadzono wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4.06.2020 r. Analizą objęto 800 Internautów powyżej 18. roku życia.

Źródło: rp.pl