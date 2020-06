Lewacka Szwecja zapłonęła. Zniszczone sklepy, palące się samochody. Wszystko w ramach tolerancji [VIDEO]

Niespokojnie było też w niedzielę podczas samego protestu w Goeteborgu. Zatrzymano co najmniej 10 osób.

Według policji grupy młodych ludzi na skuterach wybijały szyby w autach zaparkowanych w dzielnicy Hisingen oraz podpalały je. „W ciągu pół godziny otrzymaliśmy zgłoszenia o pożarach samochodu i kontenera na śmieci w sześciu różnych miejsc. Naszym celem była ochrona straży pożarnej” – oświadczył Magnus Nordqvist z lokalnej policji.

Wow. From Gothenburg yesterday. One man singlehandedly stops the vandalism and turns the mob around. Same guy is seen in clip from later the same day when he's blocking a guy from throwing a rock at a police car. Still alone, but with the strength of his convictions. What a hero. https://t.co/OHLwju5DzM

— Emil Eifrem (@emileifrem) June 8, 2020