Andrzej Duda podpisał Kartę rodziny. Socjalizm+ i ochrona przed LGBT

Trwa kampania wyborcza. Z tej okazji urzędujący prezydent Andrzej Duda postanowił postawić na konserwatywne, ale też socjalistyczne, tony. Ubiegający się o reelekcję prezydent podpisał dzisiaj Kartę rodziny.

Andrzej Duda zapewnił, że socjalizm wciąż będzie się pogłębiał. W podpisanej karcie zagwarantował „świadczenia prorodzinne i wsparcie finansowe rodzin”. Prezydent podkreślał, że wspieranie rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz macierzyństwa jest gwarantowane konstytucyjnie.

– Rodzina buduje społeczeństwo, a bez społeczeństwa państwo nie istnieje – mówił Duda.

– Karta rodziny pokazuje właśnie te podstawowe elementy, w których ja zobowiązuję się chronić rodzinę jako taką i chronić interesy rodziny – dodał. Jak podkreślał, rodzina jest osadzona w polskiej tradycji i jest elementem polskiego „kodu kulturowego”.

Kandydat PiS-u, jako pierwszy punkt „karty rodziny” wymienił jednak politykę wsparcia finansowego dla rodzin. W tym kontekście wymienił funkcjonujące już programy – 500Plus, wyprawkę szkolną 300Plus oraz program MamaPlus. Przypomniał również swoją zapowiedź wprowadzenia bonu wakacyjnego w wysokości 500 zł na każde dziecko. Zapewniał także objęcie szczególną opieką rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami.

– Pierwszy punkt to jest właśnie wsparcie finansowe, a podpunkt to gwarancja świadczeń prorodzinnych – mówił Duda.

Prezydent mówił też o „obronie instytucji małżeństwa”. Jak podkreślił, nie ma małżeństwa w innej postaci niż zapisany w konstytucji związek kobiety i mężczyzny. – Brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, przez pary jednopłciowe. Nie mam wątpliwości, że takie rozwiązanie nie może być wprowadzone. To jest obca ideologia, ono wzbudza ogromne wątpliwości – dodał.

Ideologia LGBT

Kolejnym postulatem zapisanym w Karcie Rodziny ma być ochrona dzieci przed tęczową ideologią. – Ochrona dzieci bezpośrednio przed ideologią LGBT. Zakaz propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych, prawo dzieci do decydowania w jakim duchu chcą kształcić i wychowywać swoje dzieci – zapewniał Duda.

Jednocześnie rząd PiS przez pięć lat nie zdołał wypowiedzieć tzw. konwencji stambulskiej, wprowadzającej ideologię gender. Sam Duda mówił, że nie trzeba jej wypowiadać, ale wystarczy „przede wszystkim nie stosować”. Dokument pod pozorem ochrony przed przemocą wprowadza pojęcie płci społeczno-kulturowej.

– Przyjmowanie dodatkowych regulacji jest niepotrzebne, bo w Polsce to działa. W związku z tym, my nie musimy się już dodatkowo do niczego zobowiązywać – mówił w 2017 roku Duda.

Utrzymane mają być także świadczenia socjalne dla seniorów oraz obecny wiek emeytalny.

