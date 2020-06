Karma wróciła momentalnie. Chcieli podpalić mienie, a podpalili siebie [VIDEO]

Najpierw w Stanach Zjednoczonych, a teraz w Europie – wciąż trwają „protesty” przeciwko brutalności policji. Coś, co w teorii miało być aktem sprzeciwu, przerodziło się w uliczne burdy. Bojówki radykalnych grup lewicowych dewastują miasta i własność prywatną. W niektórych przypadkach, w swej nieudolności, podpalają się sami.

Do jednego z samopodpaleń doszło w Nowym Joru. Walczący z „opresyjnym reżimem” mężczyzna próbował wrzucić koktajl Mołotowa do wnętrza budynku. Nie do końca mu się udało.

Stupid is as stupid does

pic.twitter.com/5dRZnr45U8 — ⭐️⭐️⭐️The Sly SilverFox⭐️⭐️⭐️ (@silver_fox9) June 1, 2020

A to już inne zdarzenie. Karma wróciła nadspodziewanie szybko.