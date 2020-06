Gdy obywatel ma dostęp do broni. Właściciele sklepów zapobiegli kolejnej „wyprzedaży” [VIDEO]

Tak było chociażby w Minneapolis, Seattle czy Filadelfii. Teraz telewizja „Fox 11” wyemitowała nagranie z przedmieść Los Angeles, gdzie „protestujący” chcieli splądrować kolejny sklep.

Do zdarzenia doszło dokładnie w Van Nuys, dzielnicy w Dolinie San Fernando, w rejonie Los Angeles. Właściciele sklepów stanęli w obronie swoich majątków. Wyciągnęli strzelby i odstraszyli napastników.

#VanNuys situation heating up: Armed local shop owners have a standoff with a crew of post-#GeorgeFloyd protest looters trying to take their store: pic.twitter.com/nbx6A462BJ

— MK-Ultra News (@mkultranews) June 2, 2020