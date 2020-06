Tak będzie w akapie. Uzbrojeni mieszkańcy Seattle bronią posesji przed hordami lewackich barbarzyńców [VIDEO]

Tam gdzie zawodzi państwo, tam pojawia się inicjatywa oddolna. Ludziom wystarczy pozwolić działa, a oni sami świetnie poradzą sobie z rozwiązaniem problemów. Potwierdza to przykład z Seattle.

Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych po zabójstwie czarnoskórego Floyda przez policję wybuchły zamieszki. Nie mają one jednak wiele wspólnego z walką o jakiekolwiek „prawa”.

Radykalna Lewica atakuje i niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. Atakowane są sklepy, a z nich na „wyprzedaży” wynoszone sprzęty. Niszczone są nawet te przedsiębiorstwa, które prowadzą Murzyni.

Brutalne ataki na białych broniących swej własności stały się właściwie codziennością. Jeżeli ktoś jest nieuzbrojony i osamotniony ma małe szanse w starciu z hordami lewackich barbarzyńców.

