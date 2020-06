Barbarzyńcy w natarciu. Demokraci chcą wymazać historię Stanów Zjednoczonych [WIDEO]

W całych Stanach Zjednoczonych niszczone i obalane są pomniki. Teraz liderka Demokratów Nancy Pelosi wzywa do usunięcia z Kapitolu 11 posągów przedstawiających przywódców i żołnierzy Konfederacji.

Faszyści z Antify i rasiści z Black Lives Matters zniszczyli, bądź obalili, kilkanaście pomników w Stanach Zjednoczonych. Jednym z pierwszych był stojący w Waszyngtonie posąg Tadeusza Kościuszki.

Teraz Nancy Pelosi, liderka Demokratów i Przewodnicząca Izby Reprezentantów chce, by jej ugrupowanie przyłączyło się do barbarzyńców i żąda usunięcia 11 posągów przywódców oraz żołnierzy Konfederacji.

„Ich posągi celebrują nienawiść, a nie nasze dziedzictwo. Muszą zostać usunięte” – napisała w liście do komisji senackiej właściwej do podjęcia decyzji w tej kwestii. Pelosi wysłała swe pismo po tym, jak prezydent Trump w serii wpisów na Twitterze oznajmił, że nie zamierza zmieniać nazw baz wojskowych mianowanych na cześć Konfederatów. Trump poinformował, że nazwy baz wojskowych są częścią historii, w której „nie należy mieszać”.

„Te Monumentalne i bardzo Potężne Bazy stały się częścią Wielkiego Amerykańskiego Dziedzictwa i historii Wygranych (bitew), Zwycięstw, i Wolności. A zatem moja Administracja nie rozważy nawet zmiany nazw tych Wspaniałych i Legendarnych Obiektów Wojskowych” – napisał prezydent na Twitterze.

W USA 10 baz wojskowych nazwanych jest na cześć oficerów Konfederacji: Fort Lee, Fort Hood, Fort Benning, Fort Gordon, Fort Bragg, Fort Polk, Fort Pickett, Fort A.P. Hill, Fort Rucker i Camp Beauregard.

Zmiany tych nazw domagają się Demokraci. Barbarzyńska akcja wymazywania historii, którą teraz promują Demokraci to szyderstwo historii. To ich ugrupowanie było partią właścicieli niewolników, to w ich tradycji jest Ku Klux Klan i segregacja rasowa.

Demokraci robią to tylko po to, by wywołać jeszcze większe podziały w kraju, jeszcze większe napięcia. Sądzą, że na fali rozruchów i kłopotów gospodarczych wywołanych pandemią wygrają wybory prezydenckie.

Grasujące po Stanach Zjednoczonych bandy faszystów z Antify i BLM zniszczyły już, bądź obaliły, pomniki Abrahama Lincolna, Krzysztofa Kolumba, Gandhiego, Tadeusza Kościuszki i wielu innych.

Barbarzyński obyczaj znalazł naśladowców także w Wielkiej Brytanii. Tam faszyści zbezcześcili m.in pomnik królowej Wiktorii.