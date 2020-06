Brytyjski magazyn zachęca rodziców, by kupowali dzieciom seks-zabawki

Internetowy magazyn Metro Lifestyle zachęca brytyjskich rodziców, by kupowali swoim pociechom seks-zabawki.

Żyjemy w czasach, w których chłopcom odmawia się prawa do zabawy plastikowymi pistoletami. Uczy ich to ponoć agresywnych zachowań. Tak twierdzi lewica.

Ta same lewicowe elity chcą, by dzieci już od małego „uświadamiać” na takie tematy, jak masturbacja, LGBT etc.

Lewicujący magazyn internetowy Metro Lifestyle zachęca brytyjskich rodziców do tego, by kupowali swoim dzieciom… wibratory.

„Twoje dziecko zacznie się w końcu masturbować. Jako rodzic powinieneś się upewnić, że będzie robić to bezpiecznie” – czytamy w artykule.

Trudno powiedzieć, jak niby miałoby to wyglądać. Rodzic powinien zabrać dziecko do sex shopu? Przed zakupem wibratora spytać jaki chciałoby rozmiar lub kolor? No i co z chłopcami? Co im kupić?

Żyjemy w naprawdę dziwnych i przerażających czasach.