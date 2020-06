„Lewacka” herbata Yorkshire od demolowania miast . W Polsce sprzedawana jest na wspierającym cenzurę Allegro

Firma produkująca herbatę Yorkshire wywoła skandal w Wielkiej Brytanii publicznie deklarując, by ci którzy nie popierają rasistów z Black Lives Matters jej nie kupowali. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych coraz więcej firm, pod wpływem szantażu i z tchórzostwa, deklaruje poparcie dla band demolujących miasta w tych krajach.

Faszyści z Antify i BLM posługując się szantażem zmuszają wiele firm do deklarowania poparcia dla ich akcji, polegających na demolowaniu i plądrowaniu miast, niszczeniu pomników, czy napadach na ludzi. Są jednak i takie firmy które z gorliwości oraz tchórzostwa same wychodzą przed szereg.

Jest nią m.in. producent herbaty Yorkshire z brytyjskiego Harrogate. Producent i sprzedawca wezwał publicznie tych, którzy nie popierają demolującego Wielką Brytanię ruchu BLM, by jej nie kupowali. Zrobił to po tym jak jedna z klientek oświadczyła, że nie wspiera tego ruchu. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze nawołujące herbaciana firmę do publicznego poparcia anarchistycznego i rasistowskiego ruchu BLM. Firma opublikowała więc upokarzające ją oświadczenie, w którym zwraca się do jednej z klientek, by nie kupowała jej herbaty skoro nie popiera BLM. Swój wpis opatrzyła hasztagiem Black Lives Matters.

Herbatę Yorkshire reklamował mi.in Jeremy Corbyn, gdy był szefem lewackiej Partii Pracy.

W Polsce herbatę tę sprzedaje m.in Allegro, które walczy z wolnością słowa w Polsce. Platforma zablokowała m.in. sprzedaż najnowszej książki Rafała Ziemkiewicza „Cham niezbuntowany”. Zrobiła to po tym, jak donos na Ziemkiewicza złożyli zawodowi tropiciele faszyzmu i strażnicy politpoprawności ze stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

„Oferty usunęliśmy na podstawie zgłoszenia od Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” – szczegółowa argumentacja dostępna jest tutaj – poinformowało na Twitterze oficjalne konto Allegro. Przy okazji załączono link do strony stowarzyszenia.

Allegro oczywiście nie krępuje się oferować książki Hitlera „Mein Kampf” i zarabiać na tym. Za pośrednictwem tej platformy sprzedawana jest w Polsce także herbata Yorkshire, której producenci wspierają lewackie bandy demolujące miasta w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.