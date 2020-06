Nie będzie ubogacał Czech. Imigrant, który 20 razy pchnął nożem swą dziewczynę, odesłany do Niemiec [WIDEO]

Na początku maja czescy policjanci zatrzymali 32-letniego imigranta z Afganistanu, który w Niemczech próbował zamordować swoją partnerkę. Teraz niedoszły zabójca został poddany ekstradycji do Niemiec.

Do zatrzymania Afgańczyka doszło na autostradzie pod Pragą. 32-letni imigrant ścigany był przez niemiecką policję za próbę zamordowania swej dziewczyny. Afgańczyk zadał jej 20 ciosów nożem, ale na szczęście kobiecie udało się przeżyć.

Czeska policja została poinformowana o możliwej drodze ucieczki przestępcy przez swoich niemieckich partnerów. Czechom w ciągu niecałej godziny udało się zlokalizować jego samochód marki Peugeot.

Przestępca jechał nim autostradą w okolicach Pragi. Tam też doszło do zatrzymania imigranta. Jak się okazało w samochodzie podróżowało z nim 1,5 roczne dziecko.

Władze czeskie badają, jak podejrzany z Afganistanu był w stanie przekroczyć czeską granicę pomimo panujących wtedy środków bezpieczeństwa granic wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa. Wszyscy przekraczający je na początku maja musieli przejść kontrolę graniczną.

Według rzecznika czeskiej policji Ondreja Moravcíka mężczyzna przejechał granicę w czasie, gdy nie było go jeszcze w bazie danych osób poszukiwanych.

– Generalny Inspektorat Sił Bezpieczeństwa zbada okoliczności, w jakich pozwolono mu wjechać do naszego kraju – powiedział Moravčík.

Poniżej nagranie z zatrzymania niedoszłego zabójcy z Afganistanu.

Czech police arrest an Afghan migrant fleeing Germany with his son after stabbing his girlfriend 20 times. I saw the video thanks to @thedukeoriginal (well worth a follow) pic.twitter.com/pEr6mPkII6

— BasedPoland (@BasedPoland) May 8, 2020