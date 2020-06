„Terroryści przejęli Seattle”. Trump wezwał burmistrza i gubernatora do odzyskania miasta

Policja, chcąc złagodzić napięcie po tygodniu zamieszek, wycofała się z dzielnicy Capitol Hill. To jednak doprowadziło do utworzenia przez bojówkarzy „strefy autonomicznej Capitol Hill”. Została ona obsadzona przez Antifę i inne grupy anarchistów. Wzniesiono barykady.

Ponadto we wtorek wieczorem uczestnicy zamieszek wdarli się do ratusza i zażądali rezygnacji burmistrz Jenny Durkan. Z doniesień Fox News wynika, że manifestantom miała pomóc radna Seattle Kshama Sawant, którą widziano obok „protestujących”.

Do sytuacji na Twitterze odniósł się Donald Trump. „Wewnętrzni terroryści przejęli Seattle, oczywiście napędzani przez radykalnie lewicowych demokratów. PRAWO i PORZĄDEK!” – napisał prezydent USA.

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER!

