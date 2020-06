Estonia wdraża plan Billa Gatesa. Cyfrowy paszport odporności testują dwa startupy

Estonia, jako jeden z pierwszych krajów na świecie, uruchamia test cyfrowych paszportów odporności. Wszystko pod pretekstem zwiększenia bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie kilka miesięcy temu postulował Bill Gates.

Za techniczną stronę cyfrowych paszportów odporności odpowiadają startupy Transferwise i Bolt. Firmy zapewniają, że takie rozwiązanie pozwoli ludziom na całym świecie bezpiecznie wrócić do pracy.

Cyfrowe paszporty odporności zbierają i zapisują dane dotyczące badań, jakie przeszedł użytkownik. Umożliwiają też dzielenie się nimi za pomocą specjalnie generowanego kodu QR. Twórcy paszportów przekonują, że mogą one pomóc w pozbyciu się strachu przed zarażeniem koronawirusem. To z kolei ma ułatwić powrót pracowników do normalnego trybu pracy.

Ponadto zgromadzone przez paszporty dane mogą posłużyć też do szerzej zakrojonych badań, choćby dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa i możliwości ponownego zarażenia się. Nie ma bowiem pewności co do nabywania odporności na wirusa. Podobne algorytmy, bazujące na danych z paszportów, mogą być wykorzystywane w licznych aplikacjach.

W Estonii chęć przetestowania cyfrowych paszportów odporności wyraziły m.in. sieć hoteli Radisson oraz producent żywności PRFoods.

Estonia odnotowała 1700 zakażeń koronawirusem, w tym 64 zgony. Od czerwca kraj ten otworzył granice z Litwą i Łotwą.

Źródło: portal.abczdrowie.pl