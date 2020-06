„Antyrasistowskie” szaleństwo po śmierci George’a Floyda ogarnęło także świat filmu. „The Guardian” donosił, że UKTV zdecydował usunąć ze swojej oferty odcinek serialu „Hotel Zacisze” – „Goście z Niemiec” – w którym bohaterowie posługiwali się rzekomo rasistowskim językiem.

Basil Fawlty, grany przez Johna Cleese’a, przez cały czas krzyczał w nim „nie wspominaj o wojnie”. Główna postać serialu robi aluzje do II wojny światowej w kierunku niemieckiej rodziny.

Ponadto w tym samym odcinku jeden z hotelowych gości używa rzekomo „rasistowskiego” języka w kierunku drużyny krykieta z Indii Zachodnich. W innej scenie Basil jest zdumiony, że w szpitalu pracuje czarnoskóry lekarz.

UKTV nie podała dokładnego powodu usunięcia odcinka. „Nie komentujemy poszczególnych tytułów. Jednak regularnie sprawdzamy nasze programy i dokonujemy edycji, dodajemy ostrzeżenia i wprowadzamy zmiany w ofercie, jeśli to konieczne, aby nasze kanały spełniały oczekiwania naszych odbiorców” – mówił rzecznik.

Sprawę skomentował John Cleese. „Tchórze, nie mają jaj i są godni pogardy” – napisał o BBC.

„Miałem nadzieję, że ktoś w BBC rozumie, że istnieją dwa sposoby naśmiewania się z ludzi i tego, jak się zachowują. Jednym z nich jest bezpośredni atak. Drugim – by ktoś, kto ma poczucie humoru, je wyśmiał” – napisał na Twitterze.

I would have hoped that someone at the BBC would understand that there are two ways of making fun of

human behaviour

One is to attack it directly.

The other is to have someone who is patently a figure of fun, speak up on behalf of that behaviour

Thank of Alf Garnett…

— John Cleese (@JohnCleese) June 12, 2020