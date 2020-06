Trwa polowanie na pomniki. Teraz na celowniku faszystów z Antify i BLM jest Mahatma Gandhi

Obalanie, niszczenie i usuwanie pomników stało się częścią rozruchów, które ogarnęły Stany Zjednoczone, a teraz też inne kraje europejskie, a zwłaszcza Wielką Brytanię. W tym kraju obalonp i zniszczono już wiele pomników, w tym królowej Wiktorii.

Pomnika Churchilla pilnują kibice i wojskowi weterani. Pochodzący z pakistańskiej rodziny burmistrz Londynu Sadiq Khan zapowiedział przegląd londyńskich pomników oraz nazw ulic i placów. Mają być usunięte i zmienione te, które odwołują się do tradycji Brytyjskiego Imperium. Zastąpione mają być tymi, które symbolizują lgbt i mniejszości etniczne.

Lewacy stworzyli już listę pomników do usunięcia. Jest już na niej ponad 80 obiektów. Teraz lewacy zażądali usunięcia pomnika Mahatmy Gandhiego w Leister. Petycję w tej sprawie podpisało już 6 tysięcy osób. Inicjatorka – Kerri Pangulier napisała, iż Gandhi był faszystą, rasistą i seksualnym drapieżnikiem. Oskarżenia prawdopodobnie wynikają z komentarzy Gandhiego z czasów jego pobytu w Afryce Południowej, kiedy to bardzo krytycznie wypowiadał się o murzynach oraz z faktu, że w 1940 powiedział: „ Nie wierzę, by Hitler był tak zły, jak jest portretowany ”

Posągi Gandhiego stoją także w Manchesterze i Londynie. Pomnik w Londynie jest jednym z kilku na Parliament Square. Stoi tam też statua Winstona Churchilla. Obydwa pomniki zostały przez burmistrza osłonięte dechami, by nie zostały teraz zniszczone. Pomnik Churchilla wygląda jak skrzynka, a Gandhiego jak rusztowanie.

Posągi Marksa i Engelsa stoją bezpiecznie.

When I commissioned Gandhi statue 5-years ago, never thought I’d see this.

“Whenever you are confronted with an opponent, conquer him with love.” pic.twitter.com/uU2SVZ1RUo

— Sajid Javid (@sajidjavid) June 13, 2020