W odmętach lewackiego szaleństwa. Hiszpański rząd sprawdza tabliczki na drzwiach dziecięcych pokoi

Hiszpańskie Ministerstwo ds. Równouprawnienia kontroluje całe społeczeństwo i wszelkie przejawy życia pod kątem własnie „równości”. Ostatnio interweniowało w sprawie sklepu, który sprzedawał „niewłaściwe tabliczki” do pokojów dziecięcych.

W Ministerstwie ds Równouprawnienia, któremu szefuje komunistka Irene Montero powstał specjalny departament do inwigilowania społeczeństwa czy przestrzega „równości”. Resortowy Instytut ds. Kobiet i Równości Szans zarządza tzw. Obserwatorium ds. Wizerunku Kobiet, które śledzi, czy wszyscy przestrzegają zasad równości. Na jego czele stoi komunistyczna działaczka LGBT z Podemos Beatriz Gimeno. Działalność owego obserwatorium opiera się w znacznej mierze o anonimowe donosy. Jak coś wytropi, to wtedy Instytut ds. Kobiet i Równości Szans interweniuje.

Tak właśnie stało się w przypadku madryckiego sklepu z zabawkami i rzeczami dla dzieci. Sprzedawano w nim m.in tabliczki do pokojów – dla chłopców i dziewczynek. I tak na tabliczkach do pokojów chłopięcych były napisy: „Tutaj śpi mały bohater”, lub „Tutaj śpi pirat”. Na drzwi do pokojów dla dziewczynek na tabliczkach napisano: „Tu śpi mała księżniczka”, lub np. „Tutaj śpi Królowa domu”.

Właściciel sklepu otrzymał pismo z ministerstwa w sprawie popełnionego przestępstwa naruszenia równości. Według resortu tabliczki są seksistowskie.

„Instytut ds. Kobiet i Równości Szans, autonomiczny organ podlegający Ministerstwu Równości, zgodnie z powierzonymi mu funkcjami, zarządza Obserwatorium ds. Wizerunku Kobiet w celu zapewnienia właściwego traktowania kobiet w reklamie i mediach, zgodnie z obowiązującymi przepisami” – napisano do właściciela sklepu.

„Kontaktujemy się z tobą, ponieważ poprzez skargę otrzymaną przez Obserwatorium dowiedzieliśmy się, o sprzedaży przez twoją firmę modeli tabliczek do pokoi dziecięcych w różnych wersjach w zależności od tego, czy są dla chłopców lub dziewcząt” – pisze resort i wymienia przestępcze napisy na tabliczkach.

„Biorąc pod uwagę w szczególności odbiorców docelowych, ten rodzaj napisów przyczynia się do wzmocnienia stereotypów związanych z płcią, łącząc wyłącznie dziewczęta z tradycyjną rolą księżniczek i chłopców z bajek z rolami związanymi z działaniem, jak postacie pirackie lub superbohaterowie. W związku z tym mając na względzie społeczną odpowiedzialność, jako urząd muszą przekazać te uwagi i domagać się, aby były one uwzględniane przy projektowaniu twoich wszystkich produktów, a zwłaszcza tych skierowanych do dzieci. Dzięki temu przyczynimy się do budowania bardziej egalitarnego społeczeństwa dla kobiet i mężczyzn, dalekiego od stereotypowych i dyskryminujących ról. Dziękujemy za uwagę i czekamy na twoją odpowiedź. Pozdrawiamy”.

Do pisma załączono zdjęcia tabliczek jako dowód na przestępstwo. Teraz więc prowadzony przez komunistkę resort decyduje o tym jakie tabliczki można sprzedawać i wieszać na drzwiach w środku swego własnego domu. Takich wizji nie miał nawet George Orwell